أحدث أسعار BMW X6 موديل 2024 في مصر

ارتفعت أسعار السيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري، بقيمة إجمالية قدرها مليون و700 ألف جنيه، عن الفئة الوحيدة المقدمة من هذه السيارة الرياضية الفارهة في مصر، وتعد هذه الزيادة هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أسعار BMW X6 موديل 2024 بعد زيادات فبراير، بالاضافة إلى أستعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

BMW X6

ابرز المواصفات الفنية وتجهيزات السيارة BMW X6 موديل 2024

تعتمد السيارة BMW X6 موديل 2024 على محرك 8 سلندر، سعة 440 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 530 حصانا و750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تمتع السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

BMW X6

ويمكن للسيارة BMW X6 موديل 2024 أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 4.3 ثانية، بينما يصل استهلاكها من الوقود إلى 9.7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة

BMW X6

تحتوي السيارة BMW X6 موديل 2024 على عدد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، فتحة سقف بانوراما، شاشة تعمل باللمس متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، مقاعد كهربائية التحكم، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية، عدد من أدوات المساعدة لقائد المركبة، فرامل يد كهربائية.

BMW X6

أسعار السيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري

تقدم السيارة BMW X6 موديل 2024 بقيمة سعرية قدرها 9 مليون جنيه بدلاً من 7 مليون و300 ألف جنيه، أي بزيادة إجمالية رسيمة بلغت مليون و700 ألف جنيه.