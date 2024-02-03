السعر الجديد لـ BMW X4 موديل 2024 في مصر

شهدت السيارة BMW X4 موديل 2024، زيادة سعرية رسمية خلال الايام القليلة الماضية، قدرت بـ 900 ألف جنيه، وشملت هذه الزيادة الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة بالسوق المصري X4 xDrive30i M Sport، والتي تنتمي إلى عائلة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW X4 موديل 2024 في مصر، وعرض ابرز مواصفاتها الفنية.

سيارة BMW X4 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات BMW X4 موديل 2024

تتمتع السيارة BMW X4 موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 CC "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 252 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار "دفع رباعي".

سيارة BMW X4 موديل 2024

وتستطيع السيارة BMW X4 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 240 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية.

سيارة BMW X4 موديل 2024

وتضم السيارة BMW X4 موديل 2024 عدد كبير من التجهيزات ومنها، مقاعد كهربائية التحكم، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، انذار، جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، نوافذ كهربائية، فتحة سقف بانوراما، مرايات ضم.

سيارة BMW X4 موديل 2024

وتحتوي السيارة BMW X4 موديل 2024 على وسائد هوائية أمامية وجانبية، بالاضافة إلى حساسات ركن، كاميرا، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ورصد النقاط العمياء، تحديد المسار، متابعة ضغط الاطارات.

سيارة BMW X4 موديل 2024

السعر الرسمي الجديد للسيارة BMW X4 موديل 2024 بالسوق المصري

تقدم السيارة BMW X4 موديل 2024 عبر فئة X4 xDrive30i M Sport، وبزيادة سعرية إجمالية قدرها 900 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي الرسمي إلى 5 مليون و100 ألف جنيه بدلاً من 4 مليون و200 ألف جنيه.