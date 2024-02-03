أصغر سيارة من جيب "أعلى فئة" 2017 وبهذا السعر

تقدم شركة جيب عدد كبير من سياراتها سواء عالميًا أو محليًا، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة "رينيجيد"، والتي تعد أصغر سيارة تقدمها JEEP، وذلك عن فئة الـ SUV، والتي تقدم بمظهر رياضي، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

وظهرت السيارة جيب رينيجيد للبيع على الانترنت، عن طريق إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتراً، مع انتمائها لموديلات 2017.

جيب رينيجيد

وتأتي السيارة جيب رينيجيد بحالة الفبريكا من الداخل كاملة، ومن الخارج ايضا عدا جزء بسيط بالجزء الأمامي للسيارة، وتنتمي السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى طرازات الفئة عالية التجهيزات، حيث تضم عدد كبير من التجهيزات ابرزها فتحة سقف بانوراما، ومقاعد كهربائية التحكم.

جيب رينيجيد

وتحتوي جيب رينيجيد موديل 2017 على جنوط رياضية، واضاءة نهارية، حساسات ركن خلفية، نظام صوتي ترفيهي، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، مكيف هواء، زجاج كهربائي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، مقاعد من الجلد، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD، ونظام ESP.

جيب رينيجيد

تعتمد السيارة جيب رينيجيد محرك 4 سلندر، 1400 سي سي "تيربو"، بقوة 140 حصان، و230 نيوتن متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة 181 كم/ساعة، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيك 6 غيار، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيب رينيجيد

سعر السيارة جيب رينيجيد مويل 2017

تباع السيارة جيب رينيجيد موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر مليون جنيه.