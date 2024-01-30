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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أدريان برودي وهيلينا كريستنسن يقودان السيارات الكهربائية

صدى البلد

انضمت عارضة الأزياء والمصممة والمصورة الدنماركية هيلينا كريستنسن إلى الممثل الحائز على جائزة الأوسكار أدريان برودي ومصممة الأزياء جورجينا تشابمان في نهاية أسبوع حافلة بحماس سباقات السيارات قبيل انطلاق سباق الفورمولا إي في الدرعية بالمملكة العربية السعودية ليلة السبت.

استمتعت هيلينا بتجربة فريدة للفورمولا إي قبل انطلاق سباق الدرعية إي بري، والتقت ببطل العالم جايك دينيس كما تألقت بارتداء زيّ السباقات لفريق أندريتي للفورمولا إي.

 انطلقت هيلينا في جولة بسيارة كهربائية هي سيارة السلامة بورشه تايكان، في حلبة الشوارع الفريدة حول أسوار الموقع التاريخي المدرج في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. 

 كما حصلت المصممة والعارضة على جولة خاصة برفقة جايمس باركلي، مدير فريق جاجوار تي سي إس ريسينج، واتطلعت عن كثب على الجيل الثالث من السيارات الكهربائية المتطورة.

وانضمت هيلينا إلى أدريان برودي، الممثل الحاصل على جائزة الاوسكار ونجم كل من The Pianist وAsteroid City و Succession وصديقته مصممة الأزياء جورجينا تشابمان لتشجيع الفرق في EMOTION CLUB  - منطقة الضيافة الحصرية لكبار الشخصيات. 

يعد برودي من أشدّ محبي رياضة السيارات، وبدأ شغفه بها أثناء نشأته في مدينة نيويورك حيث كان يشارك في سباقات سيارات الدراج. وخلال البطولة، اغتنم برودي فرصة قيادة إحدى سيارات الجيل الثالث للفورمولا إي في الحلبة التي شهدت إقامة سباقيّ الدرعية إي بري في المملكة العربية السعودية.

تعامل برودي باحترافية مع السيارة، والتي يمكنها التسارع لأكثر من 200 ميل في الساعة، وقادها لفّتين في حلبة الشوارع التي تمتد بطول 2.49 كيلومتر وتتضمن 21 منعطفًا.

 وقالت هيلينا كريستنسن: "سعدت للغاية بالتواجد في بطولة الفورمولا إي، فالأجواء رائعة للغاية، وأذهلتني تجربة سيارات الجيل الثالث بشكل شخصي. كما تشرفت بارتداء زي الفريق والشعور بأنني أحد أفراده. إن الفورمولا إي  تحقق الريادة في المجال وتعزز الشغف والسرعة والسعي نحو المستقبل بطاقة أنظف."

 وقال أدريان برودي في تعليقه على تلك التجربة: "كانت قيادة سيارة السلامة بورشه تايكان التي تفوق قوتها 700 حصان تجربة رائعة اليوم. نشأت وأنا أمارس سباقات الدراج ولدي بعض الخبرة السابقة في القيادة على الحلبة، ولهذا فأن ممتن للغاية لهذه الفرصة التي أتاحت لي قيادة سيارة من الجيل الثالث للفورمولا إي في حلبة الدرعية. فقد منحني ذلك تقديرًا واحترامًا أكبر لموهبة ومهارة السائقين والروح التنافسية لديهم. تتمتع هذه السيارات الكهربائية بقدر هائل من العزم وهي خفيفة الوزن بشكل مذهل، ولهذا فإنها بحاجة لخبرة حقيقية في القيادة عبر المنعطفات وتجنب التصادم."

 يذكر أن بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي هي بطولة السيارات الأكثر تنافسية في العالم، إذ تتضمن سباقاتها عادة أكثر من 100 تجاوز، وتحدد الفائز بلقب الموسم الماضي في آخر جولات الموسم. يتضمن سباق الدرعية إي بري 2024 سباقين ليليين أقيما مساء الجمعة 26 يناير ومساء السبت 27 يناير، وذلك تحت إضاءة LED المستدامة.  

 كانت قد انضمت هيلينا كريستنسن إلى قائمة طويلة من النجوم العالميين الذين حضروا سباقات الفورمولا إي، ومنهم أوسين بولت في المكسيك أوائل الشهر الحالي، وأدريان برودي، وليوناردو دي كابريو، وإدريس أليا، وكايلي مينوع، وريتا أورا، وأورلاند بلوم، وإيلي جولدينج.

 كما يقام السباق التالي ضمن بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي في ساو باولو يوم السبت 16 مارس.

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