أخبار السيارات| اركب رينو ستيب واي 2019 بأفضل سعر..هافال H6 "كسر زيرو" اعرف بكام..سعر هيونداي النترا HD 2024 ..وأسعار نيسان قشقاي الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تباع السيارة رينو ستيب واي على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 70 الف كيلومتر، ولكنها مازالت تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل، عدا بعض التحديثات الخارجية البسيطة، ومن ابرز ما يميز هذه النسخة هو انتمائها للفئة عالية التجهيزات.

تكتسب السيارة هيونداي النترا HD شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تصميم السيدان الشهير، مع المساحة الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى تمتع السيارة بعدد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب الاعتمادية، حيث تعد من اشهر سيارات السيدان في مصر والتي يتم تقديمها ضمن موديلات 2024.

ظهرت هافال H6 موديل 2023 للبيع على الانترنت، بحالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع سوى مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى بقائها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها لموديلات الفئة الثالثة.

تعتبر السيارة X3 هي ارخص اصدارات العلامة التجارية بايك المقدمة بالسوق المصري، وتنتمي هذه السيارة إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، وكان أخر سعر رسمي لهذه النسخة هو 900 الف جنيه، لتشهد زيادة سعرية جديدة تتخطى المليون، وعلى الرغم من ذلك تبقى هي السيارة الارخص سعرًا بين طرازات بايك الصينية في مصر.

تقدم مرسيدس الألمانية عددًا كبيرًا من الطرازات القوية داخل السوق المحلي والعالمي، ومنها النسخة الشهيرة C180، والتي ظهرت للبيع تحت حالة كسر الزيرو، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت.

تقدم علامة نيسان اليابانية، عددًا من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "قشقاي"، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها في السوق المصري عبر عدد من الفئات مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و341.500 جنيه.

تقدم شركة بايك الصينية، عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، جميعها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وفئة الكروس اوفر، وتعد النسخة X7 موديل 2024، هي النسخة الاغلى سعرًا وسط عائلة سيارات بايك المطروحة في مصر.

تواصل شركة بورشه عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة ماكان الكهربائية، والتي تعتمد على تصميم خارجي من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من التجهيزات وانظمة مساعدة قائد المركبة.