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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو"..سيارة هاتشباك بـ 160 ألف جنيه..أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية وفيات تيبو 2021 للبيع بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عنصر التصميم، ومنها النسخة كيا سبورتاج الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من طرازات الـ SUV.

 

أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" زيرو.. للبيع بهذا السعر

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الإصدارات المتاحة بالسوق المصري، ولكن يبقى عامل السعر اهم النقاط الفاصلة ضمن العملية الشرائية، ولعل من أرخص هذه السيارات هي النسخة "بي واي دي F3" موديل 2024  والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 600 ألف جنيه.

 

اركب تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

تعتبر شركة تويوتا واحدة من أعرق شركات تصنيع السيارات اليابانية في العالم، حيث تمكنت من فرض شعبية كبيرة نسبة إلى إصداراتها المتنوعة، وابرزها النسخة الشهيرة "كورولا"، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان مع  طرحها عبر باقة من الفئات.

 

اركب سيارة هاتشباك بـ 160 ألف جنيه

تعد السيارة اسبرانزا A113 من اشهر طرازات الهاتشباك التي قدمت في مصر، وذلك من قبل الصانع الصيني، حيث اكتسبت تلك النسخة شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى سعرها المناسب، وتصميمها صاحب الابعاد المتقاربة عن فئة الهاتشباك ذات الشكل الرياضي، والتي تضم باقة من التجهيزات ايضا.

 

فيات تيبو 2021 للبيع .. عداد 70 ألف كم فقط

اكتسبت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة داخل السوق المصري، وتعد من اشهر السيارات التي تحمل شعار العلامة الايطالية في مصر، نسبة إلى تصميمها المميز من فئة السيدان ووجود فئة الهاتشباك ايضا، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل فئة.

 

بعد زيادات يناير.. أحدث أسعار سيارات شيري في مصر

شهدت أسعار سيارات شيري المقدمة بالسوق المصري، زيادات رسمية جديدة هي الأحدث خلال العام الجاري 2024، وتبدأ بالسيارة اريزو 5 والتي تعد هي أرخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث ارتفعت أسعارها بقيمة بلغت 35 ألف جنيه، وزيادة قدرها 40 ألف جنيه للسيارة شيري تيجو 3.

 

هيونداي أكسنت RB موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB، للبيع عن طريق الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وذلك بعد أن قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 171 ألف كيلومترًا، إلى جانب انتمائها لموديلات 2013.

 

أحدث سيارة بالسوق المصري في 2024 .. كم يبلغ سعرها ؟

يواصل السوق المصري للسيارات ضم المزيد من موديلات 2024، ومنها النسخة جيلي كول راي "فيس ليفت" الجديدة كليًا في مصر، حيث تعزز هذه النسخة من تواجدها محليًا، بعد طرح الاصدارات السابق منها، ولكنها تأتي بشكل جديد، لتكون احدث سيارة في السوق المصري منذ بداية العام الجديد.

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