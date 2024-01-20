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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص عربية عائلية أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل.. أصغر مركبة كسر زيرو "موفرة في الوقود" ..وثمن بيجو 3008

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بيجو 3008 موديل 2024 .. اعرف سعرها الرسمي

تباع السيارة بيجو 3008 موديل 2024، بأسعار رسمية تبدأ من مليون و909.990 جنيه، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 2 مليون و229.990 جنيه، وتقدم السيارة في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات وهم، ACTIVE PACK وALLURE PACK، والفئة الثالثة GT، والرابعة .GT RED INTERIOR

 

سيارة أوتوماتيك موديل 2014 بأفضل سعر للمستعمل

تعد السيارة نيسان صني من اشهر سيارات السيدان بالسوق المصري، حيث حققت شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، وسعرها المناسب إلى حد كبير بالمقارنة مع سيارات أخرى، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة والتي تتسع لـ 5 افراد.

 

فرصة.. شيري تيجو 7 "كسر زيرو" 2023 بأفضل سعر

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة التجارية الصينية، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، كأحد أشهر طرازات الـ SUV، والتي تضم عددا كبيرا من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة.

 

بعد أسعار يناير الجديدة.. أرخص سيارة رياضية «زيرو» من MG

تعتبر السيارة MG ZS، هي أرخص سيارة رياضية تقدمها علامة ام جي في مصر، على الرغم من زيادة أسعارها الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية من يناير 2024 الجاري، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة بلغت 60 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، عدا الفئة الأولى والتي لم تتوافر حاليًا.

 

أصغر سيارة "كسر زيرو" 2022 موفرة في البنزين

ظهرت السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"، حيث قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى ظهورها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وانتمائها للفئة الثالثة GL Alloy.

 

أرخص سيارة عائلية من شيفروليه 7 راكب 2024 .. اعرف السعر

استطاعت شركة شيفروليه، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، بطرحها عدد كبير من الطرازات، ومنها فئة الـ"فان" ذات الـ 7 مقاعد، والتي تتسم بالطابع العائلي، وهي النسخة N300 موديل 2024، حيث يتم طرحها بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 359.500 جنيه.

 

إم جي 5 موديل 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو.. اعرف سعرها

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2024، للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، حيث تأتي بمفهوم الفبريكا كاملة، مع انتمائها للفئة الأخيرة LUXURY كاملة التجهيزات، والتي وصل سعرها الرسمي إلى 949.990 جنيه بعد زيادات يناير الجديدة.

 

أحدث سيارة كهربائية وسعرها في مصر.. صور

تواصل السيارات الكهربائية من تعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث كشفت شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عن نسختها الجديدة جيومتري C موديل 2024 ولكن بإطلالة " فيس ليفت"، والتي تظهر في السوق المحلي للمرة الأولى.

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