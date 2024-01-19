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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص عربية فيات في مصر

أرخص عربية فيات في
أرخص عربية فيات في مصر

اتجه الكثيرون من راغبي شراء السيارات في الفترة الأخيرة إلى سوق المستعمل بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، خاصةً فئة محدودي الدخل الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية بمعدل استهلاك وقود بسيط وأسعار قطع غيارة معقولة، وبالطبع ستكون الأيقونة فيات 128 الترشيج رقم 1.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة اونلاين الشهر في مصر، هناك إعلان عن سيارة فيات 128 مستعملة موديل 1974، بسعر 40 ألف جنيه فقط.

فيات 128

جاءت فيات 128 موديل 1974 بمحرك بقوة 74 حصان سعة 1300 سي سي، 4 أسطوانات، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، باللون الزيتوني.

فيات 128

توفر سيارة فيات 128 موديل 1974 مقصورة رحبة تتسع لـ 4 أفراد بأريحية تامة، كما أن سعر قطع غيارها فى المتناول، كما أنها تستهلك وقودا أقل.

فيات 128

يذكر أن السيارة Fiat مرور القاهرة، وبها رخصة لمدة سنة، مع إطارات جديدة، بينما تجاوز عداداها قراءات عالية بفعل مدة الأستخدام الطويلة.

 

فيات أسعار السيارات سوق المستعمل المستعمل فيات 128 مستعملة

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