أخبار السيارات| تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا.. أسعار شيفروليه الجامبو 2024 بعد الزيادات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حوادث الطرق من الأمور التي تهدد حياة سائقي السيارات وكثير من هذه الحوادث تكون ناتجة عن أخطاء في قيادة السيارة، بالإضافة الي ظهور عوامل خارجة عن إرادة السائق منها التقلبات الجوية، أو ظهور أي عطل بالسيارة، وبالتالي يواجه سائقي السيارات تحديات أثناء قيادة السيارة ليلًا .

تتغير أسعار السيارات الجديدة باستمرار خلال هذه الفترة ، وذلك يعود إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي أثرت على عدم توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الأصلي للسيارة .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بوتيرة سريعة جدا ، وذلك بسبب الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، ومن ضمن الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من إصدارات السيارات المعروضة للبيع، وتوافر تلك الطرازات بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المستعمل يتميز بسهولة إعادة بيع طرازاته، كما أنه يتم توافر قطع غيارها بسهولة.

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتم توافر تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وزيادة الطلب علي السيارات المستعملة لما يتوافر بها من مميزات منها، سهولة إعادة بيعها من جديد، بالإضافة إلى تواجد قطع غيارها بسهولة .