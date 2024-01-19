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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا

إرشادات لقيادة السيارة
إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلًا

حوادث الطرق من الأمور التي تهدد حياة سائقي السيارات وكثير من هذه الحوادث تكون ناتجة عن أخطاء في قيادة السيارة، بالإضافة الي ظهور عوامل خارجة عن إرادة السائق منها التقلبات الجوية، أو ظهور أي عطل بالسيارة، وبالتالي يواجه سائقي السيارات تحديات أثناء قيادة السيارة ليلًا .

 إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلًا 

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- يعرض موقع صدى البلد إرشادات هامة لقيادة السيارة بأمان ليلًا  :

 إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلًا 

1- الابتعاد عن القيادة في حالة الاجهاد او التعب :

 إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلًا 

في حالة الإرهاق أو الشعور بالتعب يقل انتباه السائق وتقل قدرته علي الحركة تدريجيا ، وبالتالي يجب علي السائق في هذه الحالة أن يبتعد عن القيادة حتي لا يتعرض لأي حادث علي الطرق السريعة.

2- تجنب السير على الطرق المزدوجة :

 إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلًا 

هناك طرق يجب الانتباه عند السير عليها ومنها الطرق التي تحتوي علي مسارين بدون فواصل بينهم ، وبالتالي يجب الابتعاد عن القيادة عليها وسلك طريق آخر، أو يتم القيادة عليها ببطء مع مراعاه المنعطفات .

3- تنظيف زجاج السيارة :

 إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلًا 

السير بالسيارة خلال فترات الليل يحتاج الي زجاج نظيف حتي تتمكن من رؤية الطريق بشكل واضح، لأن الزجاج المتسخ يتسبب في تشتيت الضوء ويعمل علي زيادة وهيجه .

4- مراجعة عمل المصابيح الأمامية :

 إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلًا 

المصابيح الأمامية مهمة عمد السير في فترات الليل ، وبالتالي يجب أن تكون نظيفة باستمرار ، إمكانية التأكد من ضبط الزوايا بها لعرض أكبر مسافة للرؤية .

5- تفعيل أضواء السيارة ليلاً باستمرار :

 إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلًا 

تعمل أضواء السيارة على تحسين الرؤية، وتعمل علي خلق ظروف قيادة أكثر أمانًا، خاصة في المناطق سيئة الإضاءة مثل الطرق المظلمة. 

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