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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ جيتور X70 موديل 2024

أسعار جيتور X70 موديل
أسعار جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية بعد الزيادات

تتغير أسعار السيارات الجديدة باستمرار خلال هذه الفترة ، وذلك يعود إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي أثرت على عدم توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الأصلي للسيارة .

أسعار جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية بعد الزيادات 

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جيتور X70 موديل 2024 من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال هذه الفترة، تنتمي X70  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية بعد الزيادات 

- محرك جيتور X70 الـ SUV الرياضية :

تتسارع جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية من وضع السكون وصولا الي 100كم/ساعة في 10 ثواني، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقود جيتور X70 الي 55 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها قوة 147 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ جيتور X70 موديل 2024 :

أسعار جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية بعد الزيادات 

تحتوي سيارة جيتور X70 موديل 2024 العائلية علي العديد من وسائل الأمان والسلامة منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية بعد الزيادات :

أسعار جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية بعد الزيادات 

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية تباع الان بسعر مليون و 89 ألف جنيه، بدلا من 969 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2024 الـ SUV الرياضية تباع الان بسعر مليون و 159 ألف جنيه، بدلا من مليون و 49 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 110 ألف جنيه .

 

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