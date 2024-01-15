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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. فيات 500 X موديل 2024 تباع بهذه الأسعار.. سعر سانج يونج توريس 2024 الجديدة بالسوق المصري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أسعار السيارات مازالت مستمرة في الزيادة بجميع أسواق العالم بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وبالتالي هذه الزيادة أثرت علي ارتفاع أسعار أجزاء السيارات المختلفة ومن ضمنها إطارات السيارة.

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن أحدث طرازاتها رينو  Scenic E-Tech Electric الكهربائية الجديدة ، وتنتمي  Scenic E-Tech Electric الجديدة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات السيدان، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات سيدان جديدة ، ومن ضمن تلك السيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 ، والتي يرغب المصريين في الحصول عليها بفضل ما تحمله من تكنولوجيات متطورة .

تقدم شركة فيات داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، وتختلف فئات السيارات التي تقدم من فيات ويوجد منها سيارات سيدان ، وهاتشباك ، وكروس أوفر، وتم طرح جميع فئات سيارات فيات امام المواطنين بالسوق المصري لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديد موديل 2024 ، وجاءه تلك الزيادات بعد مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها ومن ضمن السيارات الجديدة المعروضة للبيع سانج يونج توريس موديل 2024 ، وتنتمي سانج يونج توريس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتم تواجد هذه السيارة بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق عالمياً .

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