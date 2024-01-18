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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيفروليه الجامبو 2024 بعد الزيادات

أسعار شيفروليه الجامبو
أسعار شيفروليه الجامبو موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بوتيرة سريعة جدا ، وذلك بسبب الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، ومن ضمن الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

أسعار شيفروليه الجامبو موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة للعام الجاري

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شيفروليه الجامبو  موديل 2024 من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال هذه الفترة ، حيث وصلت الزيادات الي 108 ألف جنيه .

أسعار شيفروليه الجامبو موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة للعام الجاري

- محرك شيفروليه الجامبو موديل 2024 :

أسعار شيفروليه الجامبو موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة للعام الجاري

سعه خزان وقود سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 يصل الي 75 لترا، وبها محرك سعه 2800 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتنتج قوة 80 حصان، ويصل عزم دورانها الي 175 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 120 كم/ساعة .

- أسعار شيفروليه الجامبو موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة للعام الجاري :

أسعار شيفروليه الجامبو موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة للعام الجاري

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 191 ألف جنيه، بدلا من مليون و 83 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 108 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل لـ مليون و 108 ألف جنيه، بدلا من مليون جنيه و 7 ألاف جنيه، بزيادة تصل الي 101 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 116 ألف جنيه، بدلا من مليون و 15 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 101 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل لـ مليون و 126 ألف جنيه، بدلا من مليون 24 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 102 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 135 ألف جنيه، بدلا من مليون و 32 ألف جنيه، بزيادة 102 ألف جنيه .

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