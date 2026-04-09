مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان (دوروتا كوبييلا فيلخمان) التي سبق ترشيحها لجائزة الأوسكار، وهي واحدة من أبرز صناع السينما المعاصرة الذين نجحوا في المزج بين الفن التشكيلي وفن الصورة المتحركة، عبر مشروع بصري قائم على تقنية الرسم الزيتي المتحرك، أعادت من خلاله تعريف العلاقة بين اللوحة واللقطة السينمائية.

وتخرجت دي كيه فيلخمان من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، ودرست الإخراج في مدرسة وارسو للسينما، وحصلت على منحة وزارة الثقافة البولندية لتميزها في الرسم والجرافيك لعدة سنوات متتالية، وفي عام 2017 ترشحت لجائزة الأوسكار عن فيلمها الروائي الطويل Loving Vincent في محبة فينسينت، الذي كتبته وأخرجته في شراكة إخراجية كاملة مع زوجها المنتج والمخرج هيو ويلخمان، وفي عام 2023 قدّمت فيلمها الروائي الطويل The Peasants (الفلاحون)، الذي كتبته وأخرجته أيضًا في إطار الشراكة الفنية نفسها، مؤكدةً استمرارية هذا التعاون. الفيلم مقتبس عن رواية الكاتب البولندي الحائز على جائزة نوبل فلاديسلاف ريمونت،

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في عضويتها النجمة "حنان مطاوع" والتي بدأت مسيرتها الفنية عام 2001 من خلال مشاركتها في المسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء"، ومنذ ذلك الحين واصلت تألقها في مجموعة من أبرز الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أهم الأعمال السينمائية "الغابة"، هليوبوليس"، "صيام اليمام"، "قابل للكسر" و"هابي بيرث داي"، ومن أهم الأعمال التلفزيونية التي قدمتها "حنان مطاوع" مسلسلات: "حديث الصباح والمساء"، "ونوس"، "حلاوة الدنيا"، "القاهرة كابول"، "وعود سخية"، "صوت وصورة"، و"صفحة بيضا". إلى جانب مشاركتها في أعمال مسرحية "السلطان الحائر"، والتي نالت بعدها لقب سيدة المسرح الجديدة.

ونالت "حنان مطاوع" العديد من الجوائز والتكريمات منها أربع جوائز دولية عن فيلم "قابل للكسر" ومن بينها جائزتان من الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة من السويد وأخرى من المغرب، ونالت ثلاث جوائز دولية عن فيلم "هابي بيرث داي" ضمن مشاركته في مهرجان ترايبكا السينمائي في الولايات المتحدة.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل "أبريل فيلا"، وهي فنانة ومنتجة سمعية بصرية تقيم في برشلونة، وتعمل في مجالات التطوير والإنتاج والتمويل، وتشغل حاليًا منصبًا في شركة "Alba Sotorra"، وهي شركة إنتاج تقودها النساء وتلتزم بتقديم قصص ذات أبعاد اجتماعية ونسوية، حيث تساهم في الإنتاجات الدولية من خلال وضع الميزانيات، وضبط التكاليف، واستراتيجيات التمويل.

ويجمع عمل "أبريل فيلا" بين الأبعاد الإبداعية والهيكلية لصناعة الأفلام، مع اهتمام خاص بالقصص التي تستكشف الهوية والذاكرة والحميمية  والسياقات الاجتماعية. أنتجت "أبريل" عدة أفلام قصيرة، منها "ESPAI BUIT" ،"ARA, ARA MATEIX"، وهي المنتج المنفذ لفيلم "ENDINS" الذي تناول قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال. تؤمن "أبريل" بالسينما كوسيلةً لترك أثر في ذاكرة الآخرين، ومشاركة القصص التي تفتح مساحات للتعاطف والتواصل.

 

كما يشارك باللجنة أيضاً "فاطمة النوالي آزر"، وهي صحفية وإعلامية ومنتجة، مؤسسة ورئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وبعد تخرجها من معهد الفنون الجميلة التحقت بالقناة الأولى بالتلفزيون المغربي كمقدمة برامج لتنتقل بعد ذلك إلى إعدادها وإنتاجها.

راكمت خبرة مهنية كبيرة في مجال السمعي البصري من خلال سجل مهني حافل بالتلفزيون المغربي لأكثر من 13 سنة، لترحل بعدها إلى فضاء إعلامي أرحب عربيا من خلال تلفزيون أبو ظبي عادت بعد ذلك إلى المغرب لتشتغل بالقناة المغربية الثانية وتؤسس شركة إنتاج سينمائي وتلفزيوني.

كما شاركت "النوالي" في العديد من التظاهرات السينمائية المغربية ضمن فريق التنظيم، كمهرجان مراكش السينمائي الدولي ومهرجان طنجة الوطني للفيلم. كما أنتجت عدة برامج وأفلام.  في عام 2018 أسست مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي وهي الآن رئيسته.

ويشارك بلجنة التحكيم أيضاً "لمياء بلقايد قيقة" وهي شخصية بارزة في مجالات الإعلام السمعي البصري والسينما في تونس، وشغلت سابقًا منصب مديرة المدرسة العليا للسمعيات البصرية والسينما (ESAC) في قمرت، وكذلك المديرة الفنية لمهرجان قرطاج السينمائي (JCC) لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، الذي تنوعت أدوارها فيه.

وترأست قيقة الرابطة التونسية للسينما والإبداع السمعي البصري الجامعي (ATCCAU) كما عملت كمستشارة لليونسكو، حيث ساهمت في إعداد تقرير مهم عن صناعة السينما في إفريقيا، وطوال مسيرتها المهنية، انخرطت في أدوار متنوعة، بما في ذلك مساعدة صحفية لشركات السينما والمهرجانات الثقافية، وقد نشرت العديد من المقالات حول السينما التونسية، والجنس في السينما، وممارسات الإعلام في إفريقيا، كما شاركت بنشاط في تنظيم مؤتمرات دولية وندوات حول هذه المواضيع، تهتم أيضًا بالأنشطة الثقافية حيث تشارك في نوادي السينما والفعاليات الثقافية المتنوعة.

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

