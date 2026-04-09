بحضور جماهيري كبير.. انطلاق فعاليات المسرح المتنقل بمركز سنورس بالفيوم

شهد مركز سنورس بالفيوم انطلاق أولى فعاليات المسرح المتنقل، المقام بمركز شباب قرية جرفس، وبرعاية د. جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية بمحافظة الفيوم، تحت تدريب أحمد سيد، قدمت خلاله مجموعة من الاستعراضات التراثية المتنوعة، شملت رقصات الصعيدي والتنورة والنوبية، بالإضافة إلى عرض أراجوز بعنوان "ستة أنا" قدمته جيهان عبد الله، والذي حمل رسالة تربوية مبسطة للأطفال عن أهمية الاجتهاد والمذاكرة لتحقيق النجاح.

كما شملت الفعاليات فقرة لاكتشاف المواهب في الغناء والإلقاء والشعر والرسم، إلى جانب ورش للأطفال تضمنت تصميم الميداليات، صناعة سلال من أعواد السلك القطيفة، والرسم على الوجوه.

وحضر فعاليات المسرح المتنقل كل من ياسمين ضياء مدير عام فرع ثقافة الفيوم، ومحمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وأيمن الصفتي عضو مجلس الشيوخ، وحمد دكم عضو البرلمان، وعلاء شعيب رئيس الوحدة المحلية لقرية جرفس، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ويقام المسرح المتنقل تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الفيوم، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.