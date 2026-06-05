من عائلة واحدة.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل

أصيب ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، ووصفت إصابته بالحرجة، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتهم، في منطقة تل رميدة جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

ذكرت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم الجمعة.

من جهة أخرى، أصيب طفل فلسطيني بالرصاص، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شرق مدينة غزة.. حيث أطلقت طائرة مسيرة للاحتلال، نيرانها تجاه الفلسطينيين في منطقة "المحطة" في حي التفاح شرق غزة، ما أسفر عن إصابة طفل.

كما أصيب شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دورا القرع شمال شرق رام الله.