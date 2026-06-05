منى الشاذلي : عروض فنية بمحطات المترو تنشر البهجة وتكسر الروتين

أشادت الإعلامية منى الشاذلي بمبادرة التعاون بين وزارة النقل ووزارة الثقافة لتقديم عروض فنية وموسيقية داخل محطات مترو الأنفاق، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا إيجابيًا لنشر الثقافة والفنون بين المواطنين في حياتهم اليومية.

كورالات ومجموعات من العازفين

وقالت منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج "معكم منى الشاذلي"، إن الركاب الذين يترددون على محطات المترو أصبحوا يفاجأون بوجود فرق موسيقية وكورالات ومجموعات من العازفين يقدمون عروضًا فنية متنوعة أثناء تنقلاتهم، وهو ما يضفي أجواءً من البهجة والسعادة على رحلاتهم اليومية.

حالة من الألفة والفرحة

وأضافت أن هذه العروض تمنح المواطنين فرصة للاستمتاع بالفنون في أماكن غير تقليدية، مشيرة إلى أن كثيرًا من مستخدمي المترو يتفاعلون مع العازفين والمطربين ويشاركونهم الغناء، الأمر الذي يخلق حالة من الألفة والفرحة بين الركاب.

كسر الروتين اليومي

وأوضحت أن المبادرة تُنفذ في عدد من محطات المترو، من بينها عدلي منصور والسيدة زينب والمرج وهليوبوليس وغيرها من المحطات، مؤكدة أن هذه الفعاليات تسهم في كسر الروتين اليومي وتقديم تجربة مختلفة للمواطنين أثناء تنقلاتهم.

الحالة المزاجية للمواطنين

واختتمت منى الشاذلي حديثها بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الثقافية والفنية التي تجمع بين تقديم الخدمة العامة ونشر الفنون، بما ينعكس إيجابًا على الحالة المزاجية للمواطنين ويعزز من الدور المجتمعي للثقافة في الحياة اليومية.