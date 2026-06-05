الطقس غدًا.. ظاهرة جوية تبدأ 4 فجرا ورياح مثيرة للرمال تصل إلى 60 كم/س

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا السبت 6 يونيو 2026، طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.



ويأتي الطقس غدًا في ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 38 درجة في القاهرة الكبرى، وتصل إلى 43 درجة في جنوب الصعيد، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الطقس غدًا على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 37-39 درجة (بمتوسط 38)، الصغرى 21-22 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35-37 درجة، الصغرى 21-22 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28-30 درجة، الصغرى 20-22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31-35 درجة، الصغرى 20-23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39-41 درجة، الصغرى 22-23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41-42 درجة، الصغرى 27-29 درجة.

درجات الحرارة في المدن غدًا

القاهرة: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة، الصغرى 22 درجة.

مطروح: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة، الصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة، الصغرى 30 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة، الصغرى 29 درجة.

الظواهر الجوية غدًا

تشير توقعات الطقس غدًا إلى عدد من الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها:

ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.



شبورة مائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح: تتراوح سرعتها من 35 إلى 45 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

هبات رياح قوية: تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كم/س على بعض المناطق، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لأقل من 1000 متر على محافظات شمال الصعيد.

سحب منخفضة: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

من أهم ما يميز الطقس غدًا هو ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، هذا يعني أن المواطن في القاهرة قد يشعر أن الحرارة تصل إلى 39 أو 40 درجة رغم أن العظمى المسجلة هي 38 درجة فقط. ويعود ذلك إلى أن الرطوبة العالية تقلل من قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق، مما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري.

نصائح للتعامل مع الطقس غدًا

في ظل توقعات الطقس غدًا بارتفاع درجات الحرارة وشدة الرطوبة، نقدم للمواطنين مجموعة من النصائح المهمة:

شرب كميات وفيرة من الماء: بمعدل لا يقل عن 2-3 لتر يوميًا للتعويض عن فقدان السوائل.

تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة في فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة: لأنها تعكس حرارة الشمس وتسمح بتهوية الجسم.

استخدام المظلات الشمسية: عند الخروج في فترات النهار.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة: حتى لو لفترة قصيرة.

تأجيل الأنشطة الخارجية: إلى فترات المساء عندما تنخفض الحرارة.

القيادة بحذر صباحًا: بسبب الشبورة المائية على بعض الطرق.

متابعة النشرات الجوية: أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة عن الطقس غدًا.



توقعات بانحسار الموجة الحارة بعد غد

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانحسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث تعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع الجديد.



ويستمر الطقس غدًا في ذروة الموجة الحارة، ثم تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا مع دخول الأسبوع.