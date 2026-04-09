"كافكا" على خشبة قصر ثقافة ببا.. رحلة في الصراعات النفسية والإنسانية

قدم قصر ثقافة ببا بمحافظة بني سويف العرض المسرحي "كافكا"، ضمن فعاليات نوادي المسرح، برعاية د. جيهان زكى وزيرة الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

العرض من إنتاج فرقة قصر ثقافة ببا، تأليف شريف شجاع، وإخراج صمويل أثناسيوس، وشارك فيه كل من أبانوب، مي أشرف، مينا جمال، رمزي وديع، ومارجريت يونان.

يستوحي العرض عالم الأديب العالمي فرانز كافكا، مستندا إلى أعماله الشهيرة مثل "التحول" و"فنان الجوع"، ليقدم رؤية مسرحية تمزج بين الواقع والخيال، وتعكس صراعات نفسية وإنسانية عميقة. كما يقدم معالجة درامية تسلط الضوء على الشخصية الذكورية المقهورة، مقابل حضور إنساني داعم للشخصية النسائية التي تستوعب هذا الألم وتعبّر عنه، مع دمج درامي بين شخصية كافكا وشخصية ميلينا، التي مثّلت له ملاذا إنسانيا رغم المسافات.

واستند العرض إلى عناصر فنية متعددة، أبرزها الدراما الحركية، والإضاءة التعبيرية، وتداخل الأصوات، مما ساهم في إبراز تعددية الشخصيات والصراعات الداخلية، إلى جانب تقديم تشكيلات بصرية مبتكرة من خلال الكورس الجماعي، الذي يتحول إلى شخصيات العمل ثم يعود إلى حالته الأولى، في بناء دائري يركز على شخصية كافكا.

حضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المخرجون عادل حسان، ومحمد الطايع، وإبراهيم الفرن، ودعاء حسن مقررة اللجنة، وجرى تنفيذ العروض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة بني سويف برئاسة أحمد حلمي.