تنسيق مع «المركزي» .. «مدبولي»: التوسع في الطاقة المتجددة أولوية وخطة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يبحث شراكة إعلامية موسعة مع مجموعة الصين للإعلام
القطاع الخاص يشيد بجهود وزير الطيران حول تحديث الأطر التشريعية لعمل الشركات
مقترح بـ دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد تنظيم الفصائل اللبنانية في شبعا
الزمالك يراقب تحركات الأهلي ضد لجنة الحكام .. وقرار منتظر
4 أيام عطلة رسمياً.. إجازة البنوك خلال شم النسيم 2026
وزير الدفاع البريطاني يكشف عن دور مهم لروسيا في الحرب الإيرانية
الوزير: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة
"الزراعة" تنفذ 1390 إجراءً تنظيمياً لضبط سوق المبيدات
ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف ﯾطﻠق ﺑودﻛﺎﺳت ﺟدﯾدا ﻟﻠﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣواطن اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻌﺎدي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

"كافكا" على خشبة قصر ثقافة ببا.. رحلة في الصراعات النفسية والإنسانية

أحمد البهى

قدم قصر ثقافة ببا بمحافظة بني سويف العرض المسرحي "كافكا"، ضمن فعاليات نوادي المسرح، برعاية د. جيهان زكى وزيرة الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

العرض من إنتاج فرقة قصر ثقافة ببا، تأليف شريف شجاع، وإخراج صمويل أثناسيوس، وشارك فيه كل من أبانوب، مي أشرف، مينا جمال، رمزي وديع، ومارجريت يونان.

يستوحي العرض عالم الأديب العالمي فرانز كافكا، مستندا إلى أعماله الشهيرة مثل "التحول" و"فنان الجوع"، ليقدم رؤية مسرحية تمزج بين الواقع والخيال، وتعكس صراعات نفسية وإنسانية عميقة. كما يقدم معالجة درامية تسلط الضوء على الشخصية الذكورية المقهورة، مقابل حضور إنساني داعم للشخصية النسائية التي تستوعب هذا الألم وتعبّر عنه، مع دمج درامي بين شخصية كافكا وشخصية ميلينا، التي مثّلت له ملاذا إنسانيا رغم المسافات.

واستند العرض إلى عناصر فنية متعددة، أبرزها الدراما الحركية، والإضاءة التعبيرية، وتداخل الأصوات، مما ساهم في إبراز تعددية الشخصيات والصراعات الداخلية، إلى جانب تقديم تشكيلات بصرية مبتكرة من خلال الكورس الجماعي، الذي يتحول إلى شخصيات العمل ثم يعود إلى حالته الأولى، في بناء دائري يركز على شخصية كافكا.

حضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المخرجون عادل حسان، ومحمد الطايع، وإبراهيم الفرن، ودعاء حسن مقررة اللجنة، وجرى تنفيذ العروض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة بني سويف برئاسة أحمد حلمي.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

استعد للتقديم.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لهذه الفئة

شم النسيم 2026

4 أيام إجازة .. موعد شم النسيم2026

اسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟ .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

