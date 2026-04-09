الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

البيت الفني للمسرح يطلق برنامجًا متنوعًا لعروضه احتفالًا بشم النسيم وعيد القيامة

الأعمال المسرحية
الأعمال المسرحية
أحمد البهى

 أعلن البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، عن إطلاق برنامج مسرحي متنوع على مسارح القاهرة، تزامنًا مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع "شم النسيم" وعيد القيامة المجيد، والذي يتضمن أيضًا عرضًا مجانيًا للجمهور.

وقال عطوة إن البرنامج يهدف إلى تقديم تجربة مسرحية متكاملة تجمع بين الثقافة والترفيه، مع إتاحة الفن المسرحي أمام جميع فئات الجمهور من خلال أسعار رمزية.

وأكد أن البيت الفني للمسرح يحرص على المشاركة الفعّالة في احتفالات عيد الربيع و عيد القيامة المجيد  من خلال تقديم عروض تجمع بين الترفيه والثقافة، وتسهم في تعزيز حضور المسرح كوجهة فنية أساسية للجمهور خلال الإجازات والمواسم.

ويضم البرنامج عروضًا جماهيرية ناجحة وحاصلة على جوائز، إلى جانب أعمال جديدة ومتنوعة، تشمل المسرحيات الكلاسيكية والعصرية والكوميدية والاستعراضية، لتلبية مختلف الأذواق.

تفاصيل العروض المسرحية:

المسرح القومي تحت قيادة الدكتور أيمن الشيوي

عرض: الملك لير

التواريخ: الخميس 9 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل، يوميًا الساعة 6:30 مساءً

سعر التذاكر: 60–110 جنيه

المخرج: شادي سرور

مسرح ميامي تحت قيادة الفنان ياسر الطوبجي

عرض: ابن الأصول

التواريخ: الخميس 9 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل

الخميس الساعة 7:00 مساءً

الجمعة – الاثنين الساعة 7:30 مساءً

سعر التذاكر: 57–82–107 جنيه

المخرج: مراد منير

مسرح السلام تحت قيادة الفنان محسن منصور

عرض: كازينو على المسرح الكبير

التواريخ: الخميس 9 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل

الخميس والجمعة الساعة 7:00 مساءً

السبت حتى الاثنين الساعة 9:00 مساءً

سعر التذاكر: 57–107 جنيه

المخرج: عمرو حسان

عرض: يمين في أول شمال على قاعة يوسف إدريس

التواريخ: نفس أيام عرض “كازينو”

المخرج: عبد الله صابر

مسرح الطليعة تحت قيادة المخرج سامح بسيوني

عرض: سجن اختياري

التواريخ: الأحد 12 أبريل، والاثنين 13 أبريل، والأربعاء 15 أبريل، الساعة 7:00 مساءً

سعر التذاكر: 32 جنيه

المخرج: باسم كرم

عرض: متولي وشفيقة على قاعة زكي طليمات

التواريخ: الخميس 9 أبريل حتى السبت 11 أبريل، الساعة 7:00 مساءً

سعر التذاكر: 42 جنيه

المخرج: أمير اليماني

مسرح الغد تحت قيادة الفنان سامح مجاهد

عرض: أداجيو.. اللحن الأخير

التواريخ: الأربعاء 8 أبريل حتى الأحد 12 أبريل، يوميًا الساعة 7:00 مساءً

سعر التذاكر: 42 جنيه

المخرج: السعيد منسي

مسرح أوبرا ملك برمسيس تحت قيادة المخرج تامر كرم

عرض: سابع سما

التواريخ: الخميس 9 أبريل حتى الأحد 12 أبريل، الساعة 7:00 مساءً

سعر التذاكر: 37–57 جنيه

المخرج: محمد الحضري

مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المخرج شادي سرور

عرض: FOMO

التواريخ: السبت 11 أبريل – الخميس 16 أبريل

السبت – الإثنين 11–13 أبريل الساعة 8:00 مساءً

الثلاثاء – الأربعاء 14–15 أبريل الساعة 7:00 مساءً

الخميس 16 أبريل الساعة 8:00 مساءً

سعر التذاكر: 30 جنيه

المخرج: أحمد السيد

مسرح القاهرة للعرائس تحت قيادة الدكتور أسامة محمد علي

عرض: رحلة سنوحي

التواريخ: الخميس 9 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل، يوميًا الساعة 7:00 مساءً

سعر التذاكر: 42 جنيه

المخرج: عيد مسعد

مسرح القومي للأطفال تحت قيادة الفنانة إيناس نور

عرض: لعب ولعب على خشبة مسرح متروبول بالعتبة

التواريخ: الخميس 9 أبريل حتى السبت 11 أبريل الساعة 6:30 مساءً

عرض إضافي: الأحد 12 أبريل والاثنين 13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

سعر التذاكر: 42 و32 جنيه

المخرج: الدكتور حسام عطا

مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر تحت قيادة الفنان محمد متولي

عرض: بلاك

التواريخ: الجمعة 10 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل، يوميًا الساعة 6:00 مساءً

الدخول مجانًا

المخرج: تغريد عبد الرحمن

الدكتورة جيهان زكي جيهان زكي هشام عطوة المخرج هشام عطوة

آثار سيول سانت كاترين
سيارات كوبيه
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
