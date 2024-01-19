أخبار السيارات.. بأفضل سعر سيارة كسر زيرو موديل 2022.. ماهي أرخص عربة تقدمها MG.. كيا سيراتو 2011 أوتوماتيك للبيع بهذا السعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مازالت السيارة MG 5، هي ارخص إصدار تقدمه العلامة التجارية في السوق المصري، على الرغم من زيادتها رسميًا منذ أيام، بقيمة إجمالية بلغت 60 ألف جنيه شملت جميع الفئات التي تتوافر محليًا، وبذلك أصبحت الفئة الأولى منها تقدم بسعر 869.990 ألف جنيه، بدلاً من سعرها السابق 809.990 الف جنيه.

تعتبر النسخة شيري تيجو 3 من أبرز السيارات الرياضية في مصر، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى حجمها العائلي مع تصميمها الرياضي، بالاضافة إلى سعرها المناسب إلى حد كبير بالمقارنة من سيارات اخرى من فئة الـ SUV.

تقدم شركة شيفروليه، عدد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، أو السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى فئة النقل الشهيرة والتي تضم النسخة "الدبابة وجامبو".

تعد علامة مازيراتي، واحدة من أشهر العلامات التجارية الإيطالية حول العالم، حيث استطاعت أن تضع بصمة واضحة في مجال السيارات، نسبة إلى تنوع إصداراتها، والتي تتسم عادة بالفخامة والأداء القوي، إلى جانب التجهيزات التقنية.

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 والشهيرة بـ"الجمل"، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كليومترًا، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل.

تتنوع السيارات المطروحة للبيع في مصر، حيث يضم السوق الخاص بالطرازات المستعملة عدد كبير ومتنوع، يختلف بين التجهيزات الفنية، أوالعلامات التجارية، أو من ناحية التصميم الهندسي سواء من فئة السيدان أو الرياضية أو الهاتشباك.

تقدم العملاقة الكورية الجنوبية كيا، عدد كبير من السيارات عالميًا ومحليًا، اشهرها النسخة سيراتو حيث تمكنت من تحقيق جماهيرة كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى تصميمها الخارجي المميز، والذي ينتمي إلى عائلة السيدان، بالاضافة إلى الاعتمادية، والتجهيزات الخاصة بكل فئة.

يبحث الكثير عن خطوة شراء سيارة "كسر زيرو" وبسعر مناسب، وسط الزيادات السعرية التي يشهدها سوق السيارات، ولعل من ابرز الطرازات المطروحة على الساحة هي النسخة "شيري اريزو 5"، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية.