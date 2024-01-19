مازيراتي جريكالي موديل 2023 للبيع في مصر بهذا السعر

تعد علامة مازيراتي، واحدة من أشهر العلامات التجارية الإيطالية حول العالم، حيث استطاعت أن تضع بصمة واضحة في مجال السيارات، نسبة إلى تنوع إصداراتها، والتي تتسم عادة بالفخامة والأداء القوي، إلى جانب التجهيزات التقنية.

وظهرت السيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023، للبيع على صفحات الانترنت المتخصصة في هذا المجال، وتباع السيارة بحالة الزيرو مع مفهوم الفبريكا بالكامل سواء داخليًا أوخارجيًا، وحزمة تجهيزات تتضمن، نظام الركن الذكي، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة تكيفي.

مازيراتي جريكالي موديل 2023

وتحتوي مازيراتي جريكالي موديل 2023 على نوافذ كهربائية، فتحة سقف بانوراما، فرش جلد، مقاعد كهربائية التحكم، مرايات كهربائية ايضا مع تقنية "ضم"، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، اضافة إلى زجاج فامية، مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي.

مازيراتي جريكالي موديل 2023

ودعمت السيارة بمقود حركة متعدد الوظائف "مالتي فانكشن"، شاشة ملونة، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية ووسادئد هوائية جانبية، مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، بالاضافة إلى تحديد المسار، ورصد النقطة العمياء.

مازيراتي جريكالي موديل 2023

وتعتمد مازيراتي جريكالي موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 2000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 240 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي 8 غيار، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، وسرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 5.4 ثانية.

مازيراتي جريكالي موديل 2023

سعر مازيراتي جريكالي موديل 2023

ظهرت السيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عن طريق احدى الصفحات الالكتروني بسعر 5 ملايين جنيه.