أحدث سيارة كهربائية وسعرها في مصر.. صور

تواصل السيارات الكهربائية من تعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث كشفت شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عن نسختها الجديدة جيومتري C موديل 2024 ولكن بإطلالة " فيس ليفت"، والتي تظهر في السوق المحلي للمرة الأولى.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 " فيس ليفت" بعد طرحها في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.
مواصفات وتجهيزات السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الجديدة
- شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، لعرض الوسائط المتعددة.
- نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE مكون من 8 مكبرات.
- خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".
- شاحن لاسلكي للهواتف.
- لوحة عدادات رقمية قياسها 5 بوصة.
- مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد.
- ريموت تحكم.
- مكيف هواء أوتوماتيكي.
- سقف بانوراما.
- عجلة قيادة متعددة الوظائف.
- مثبت للسرعة.
- 5 خيارات للطلاء الخارجي منها الفضي والاسود والابيض والقرمزي والأزرق.
- جنوط رياضية 18 بوصة ذات مظهر هندسي انيق.
- مصابيح LED.
- محرك كهربائي بقوة 201 حصان.
- 310 نيوتن متر من عزم الدوران.
- بطارية سعة 70 كيلووات/ساعة.
- مدى يقدر بـ 550 كيلومتر.
- يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/س في7.7 ثانية.
- مكابح مانعة للانغلاق، نظام التحكم عند النزول من المرتفعات.
- كاميرا محيطية 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية.
- نظام مراقبة النقاط العمياء، نظام الثبات الإلكتروني ESC، نظام التحكم في الجر.
- نظام مراقبة ضغط الإطارات، وسائد هوائية للحماية.
- مرايات جانبية كهربائية ونوافذ كهربائية التحكم ايضا.
ابعاد وقياسات السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية
- قاعدة عجلات بطول 2.700 مم.
- الطول الكلي 4.432 مم.
- العرض الكلي 1.833 مم.
- الارتفاع الكلي 1.560 مم.
- ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 140 مم.
سعر السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 في مصر
الفئة الأولى GF جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر 1,700,000 جنيه.
الفئة الثانية GF+ جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر 1,800,000 جنيه.