أحدث سيارة كهربائية وسعرها في مصر.. صور

تواصل السيارات الكهربائية من تعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث كشفت شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عن نسختها الجديدة جيومتري C موديل 2024 ولكن بإطلالة " فيس ليفت"، والتي تظهر في السوق المحلي للمرة الأولى.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 " فيس ليفت" بعد طرحها في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

جيلي جيومتري C موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الجديدة

شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، لعرض الوسائط المتعددة.

نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE مكون من 8 مكبرات.

خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

شاحن لاسلكي للهواتف.

لوحة عدادات رقمية قياسها 5 بوصة.

مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد.

ريموت تحكم.

مكيف هواء أوتوماتيكي.

سقف بانوراما.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

مثبت للسرعة.

5 خيارات للطلاء الخارجي منها الفضي والاسود والابيض والقرمزي والأزرق.

جيلي جيومتري C موديل 2024

جنوط رياضية 18 بوصة ذات مظهر هندسي انيق.

مصابيح LED.

محرك كهربائي بقوة 201 حصان.

310 نيوتن متر من عزم الدوران.

بطارية سعة 70 كيلووات/ساعة.

مدى يقدر بـ 550 كيلومتر.

يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/س في7.7 ثانية.

مكابح مانعة للانغلاق، نظام التحكم عند النزول من المرتفعات.

كاميرا محيطية 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية.

نظام مراقبة النقاط العمياء، نظام الثبات الإلكتروني ESC، نظام التحكم في الجر.

نظام مراقبة ضغط الإطارات، وسائد هوائية للحماية.

مرايات جانبية كهربائية ونوافذ كهربائية التحكم ايضا.

ابعاد وقياسات السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية

قاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

الطول الكلي 4.432 مم.

العرض الكلي 1.833 مم.

الارتفاع الكلي 1.560 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 140 مم.

جيلي جيومتري C موديل 2024

سعر السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى GF جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر 1,700,000 جنيه.

الفئة الثانية GF+ جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر 1,800,000 جنيه.