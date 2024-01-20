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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سيارة كهربائية وسعرها في مصر.. صور

جيلي جيومتري C موديل
جيلي جيومتري C موديل 2024 

تواصل السيارات الكهربائية من تعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث كشفت شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عن نسختها الجديدة جيومتري C موديل 2024 ولكن بإطلالة " فيس ليفت"، والتي تظهر في السوق المحلي للمرة الأولى.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 " فيس ليفت" بعد طرحها في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

جيلي جيومتري C موديل 2024 

مواصفات وتجهيزات السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الجديدة 

 

  • شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، لعرض الوسائط المتعددة.
  • نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE مكون من 8 مكبرات.
  • خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".
  • شاحن لاسلكي للهواتف.
  • لوحة عدادات رقمية قياسها 5 بوصة.
  • مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد.
  • ريموت تحكم.
  • مكيف هواء أوتوماتيكي.
  • سقف بانوراما.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • مثبت للسرعة.
  • 5 خيارات للطلاء الخارجي منها الفضي والاسود والابيض والقرمزي والأزرق.
جيلي جيومتري C موديل 2024 
  • جنوط رياضية 18 بوصة ذات مظهر هندسي انيق.
  • مصابيح LED.
  • محرك كهربائي بقوة 201 حصان.
  • 310 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • بطارية سعة 70 كيلووات/ساعة.
  • مدى يقدر بـ 550 كيلومتر.
  • يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/س في7.7 ثانية.
  • مكابح مانعة للانغلاق، نظام التحكم عند النزول من المرتفعات.
  • كاميرا محيطية 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية.
  • نظام مراقبة النقاط العمياء، نظام الثبات الإلكتروني ESC، نظام التحكم في الجر.
  • نظام مراقبة ضغط الإطارات، وسائد هوائية للحماية.
  • مرايات جانبية كهربائية ونوافذ كهربائية التحكم ايضا.

 

ابعاد وقياسات السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية

 

  • قاعدة عجلات بطول 2.700 مم.
  • الطول الكلي 4.432 مم.
  • العرض الكلي 1.833 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.560 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 140 مم.
جيلي جيومتري C موديل 2024 

سعر السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى GF جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر 1,700,000  جنيه.

الفئة الثانية GF+ جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر 1,800,000 جنيه.

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