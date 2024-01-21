اركب سيارة هاتشباك بـ 160 ألف جنيه

تعد السيارة اسبرانزا A113 من اشهر طرازات الهاتشباك التي قدمت في مصر، وذلك من قبل الصانع الصيني، حيث اكتسبت تلك النسخة شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى سعرها المناسب، وتصميمها صاحب الابعاد المتقاربة عن فئة الهاتشباك ذات الشكل الرياضي، والتي تضم باقة من التجهيزات ايضا.

ظهرت سيارة من طراز اسبرانزا A113 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد قطعها مسافة إجمالية بلغت 143 الف كيلومتر، بالاضافة إلى انتائها لموديلات 2009، مع الاحتفاط بحالة الفبريقا من الداخل.

اسبرانزا A113

وتضم السيارة مكيف هواء يعمل بكفاءة حسبما ذكرت التفاصيل، بالاضافة إلى بطارية جديدة و4 اطارات جديدة، بالاضافة إلى صيانة كاملة لعفشة السيارة، وتغيير كبالن جديدة، وبوجيهات، وبلي للعجل والموتور، مع تغيير جميع الزيوت والسيور.

اسبرانزا A113

وتأتي السيارة بمصابيح جديدة واضاءة LED، و4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي وانذار، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ريموت تحكم، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات يدوي مكون من 5 نقلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، 4 سلندر، مع 114 نيوتن متر، وقوة قدرها 87 حصان.

اسبرانزا A113

سعر السيارة اسبرانزا A113 موديل 2009

تباع السيارة اسبرانزا A113 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت موديل 2009 وبقيمة سعرية قدرها 160 الف جنيه.