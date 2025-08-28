قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة العام الدراسى الجديد.. الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين|فيديو
مينا ماهر: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري
نتيجة وظائف البريد المصري 2025 .. رابط استعلام مباشر
مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة
منال عوض: تعزيز الكفاءات الإدارية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل المحلي والبيئي
مصطفى بكري: مصر تتعرض لمخاطر شديدة خلال الفترة الحالية
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف
اغتيال صادم بإسطنبول.. مقـ تل رئيس نادي علم داغ التركي برصاصة في الرأس
صنعاء تهتز بهجوم إسرائيلي.. ترجيحات باغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم
رضا عبد العال لـ صدى البلد: صفقات الزمالك ينقصها الانسجام والمنافسة على الدوري صعبة
مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام
مصطفى بكري: أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي
أخبار البلد

مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة لا يزال متاحًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة من خلال الضغط على  : 
https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

وقالت وزارة التعليم : تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل وسيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول والثانى فقط بكل المدارس فقط.


ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.


كما يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام ٢٠٢٥ بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

  •  التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً
     
  • التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن
    جدول السن:

وشددت الوزارة على أنه لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول وبها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية وذلك بناء على القرار الوزاري ١٧١ لسنة ٢٠١٩ المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية.


لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري ١٧١ لسنة ٢٠١٩


وفى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة وكذك حال القبول لا يسمح بالنقل بين مدارس النطاق الواحد تحت أي مسمى نهائياً.

 بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أي طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفى حال التقدم بطلب يتم رفضة بشكل نهائي. ويحق لولى الأمر التقدم على أي مدرسة أخرى بعد نهاية العام الأول من القيد بمدرسة مصرية يابانية وذلك على منصة التقدم ويكون القبول وفق ذات الإجراءات السابق الإشارة إليها فى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المتقدم إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر.

ويشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك على مسئولية ولى الأمر حيث أن اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية يوم كامل من الساعة 7.30 صباحاً وحتى 3.30 مساءاً وقابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو. وللمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسى وفق منظومة عملها ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظراً لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولى الأمر للانضمام للمنظومة.

وتم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لطبيعة جدول اليوم الدراسى المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسوا بموجب قرار من وحدة إدراة المدارس ويلتزم بذلك ولى الأمر في حضور نجله إلى المدرسة في المواعيد المحددة ولا يسمح بأى استثناء تنفيذاً لقواعد منظومة التعليم التي تقدمها المدرسة ويلتزم بها ولى الأمر.

مصروفات المدارس المصرية اليابانية 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية للقيد الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، سيكون على النحو التالى:

  • قيمة المصرفات هى ١٨٦٥٠ جنيها ( ثمانية عشر الفا وستمائة وخمسون جنيه مصرى فقط لا غير غير شاملة الزى المدرسى والكتب الدراسية.).
  • يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.
  • قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائى، الصف الأول الإعدادى) والمستجدين بكل الصفوف وهى قيمة إضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

وبالنسبة لاسترداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناء على المادة ٣٢ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

  • إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية
  • إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول.
  •  
  • إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.
  • إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.
  • يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.
التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة المدارس المصرية اليابانية الجديدة المدارس المصرية اليابانية وزارة التربية والتعليم

