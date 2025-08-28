مينا ماهر: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري

أشاد الإعلامي مينا ماهر بمستوى الحارس محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك في ظل تواجده أساسيا طوال مباريات الدوري حتى الآن.

وقال مينا ماهر من خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك تحدث قائلا: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري و مركز من بداية الموسم و دايما هتلاقي المدرب يعتمد عليه لأنه بيقدر يخرج بالكرة و يلاعب الفريق من ورا.





وتابع: صبحي حارس مميز و اشتغل على نفسه كتير و مستواه حاليا نتيجة لمجهود كبير.

كما أشاد بالأنجولي شيكوبانزا لاعب الفريق قائلا: شيكو بانزا من اول دقيقة و هو أثبت انه لاعب جي يصنع الفارق.





وتابع: فرحة اللاعبين مع الجماهير سواء في الملعب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبين قد ايه اللاعب عنده حماس و عنده شغف تجاه النادي و جماهير الزمالك و هو لاعب من أفضل لاعبي الفريق من بداية الدوري.





ولم ينس جمهور الزمالك مؤكدا أنه اللاعب رقم 1 في المنظومة من غيرهم الفرحة عمرها ما تكمل و دايما ورا النادي في كل مكان.