الغندور يذكر جماهير الزمالك بمدافع رحل مبكرًا : “ادعوا له بالرحمة"

أثار الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، حالة من التفاعل بين جماهير القلعة البيضاء بعد منشوره على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، والذي تحدث فيه عن أحد اللاعبين السابقين الذين ارتدوا قميص الزمالك قبل أن يرحل عن عالمنا في سن صغير.

وكتب الغندور: “هناك لاعب انتقل للزمالك من أحد الفرق اللي كانت موجودة في الدوري واختفت دلوقتي، وكان مدافع ولكنه توفاه الله وهو صغير السن.. يا ترى مين؟ عشان نفكر الناس بيه وندعيله".

وشهدت التعليقات تفاعلاً كبيرًا من جماهير الزمالك، حيث تداولوا أسماء عدد من اللاعبين الذين رحلوا في سن مبكرة، أبرزهم محمد السيد، علاء علي، ويوسف محيي الدين، داعين لهم بالرحمة والمغفرة.





ومن ناحية أخرى فإن فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.