صبحي جاهز لحماية عرين الزمالك أمام فاركو.. وفيريرا يشيد بالصفقة الجديدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك سيكون جاهزًا للمباراة القادمة أمام فاركو، بعدما تعرض لإصابة طفيفة في اللقاء السابق أمام مودرن سبورت.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: أحمد ربيع يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي والعلاجي، ولكن هناك صعوبة في وجوده أمام فاركو.

وأضاف: يانيك فيريرا مدرب الزمالك مُعجب بقدرات باللاعب أحمد شريف أحد الصفقات المنضمة حديثا في الميركاتو الصيفي الماضي، وطالبه ببذل قصارى جهده في الفترة المقبلة من أجل الاستعانة بخدماته في المباريات المقبلة.