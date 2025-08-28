قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز والزمالك .. عقوبات رابطة الأندية في الجولة الرابعة من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.
‎وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة إنبي والجونة :

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الألتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب أثناء وقبل والمباراة.

طلائع الجيش والإسماعيلي:

إيقاف أبو بكر الفا كيتا لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت :

‎إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الزمالك وفاركو :

إيقاف نبيل عماد علي المهدي، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

‎إيقاف بابكر ندياي لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

