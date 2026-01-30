مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق السريع بقليوب

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم على الطريق السريع بنطاق مركز قليوب بمحافظة القليوبية،جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.



وبالفحص، تبيّن أن المتوفى يُدعى سيد جمال، مقيم بقرية ميت حلفا التابعة لدائرة المركز، حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب.

وتم إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن، كما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشيع أهالي مين حلفا جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط دعوات الجميع له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.