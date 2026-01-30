قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
زيلينسكي: مستعد لأي لقاء مع بوتين ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا
مصر تعلن دعمها الكامل لجهود القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا
تجميد ومفيش كأس عالم.. شوبير يصدم إمام عاشور بشأن موقفه في الأهلي
اقتراب مقلق وفرصة ذهبية.. كويكب يتجه نحو القمر| ماذا سيحدث؟
إحتفاء بشهر رمضان.. حمادة هلال عن أغنية والله بعودة: حالة روحانية جميلة
الزراعة تصدر 860 ترخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال يناير
صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
أخبار العالم

مصر تعلن دعمها الكامل لجهود القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره النيجيري٥
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره النيجيري٥
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و يوسف توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون في شتى المجالات، مشدداً على دعم مصر الكامل للجهود الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي عبر مقاربة شاملة تشمل كافة الأبعاد لمواجهة هذه الآفة، مؤكداً الاستعداد لتعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في استفادة نيجيريا من التجربة المصرية الناجحة في مكافحة الإرهاب عبر بناء قدرات وكوادر المؤسسات الوطنية لمكافحة الإرهاب.

في ذات السياق، ثمن وزير الخارجية الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين لاسيما في إطار عضوية مصر بتجمع الكوميسا وعضوية نيجيريا في تجمع الإيكواس، مؤكدا التطلع لمواصلة تنفيذ المشروعات الزراعية المشتركة بما يواكب خطة عمل الحكومة النيجيرية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بخبرة كبيرة، وفي مقدمتها الإنشاءات والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وصناعة الدواء، والتصنيع الزراعي والغذائي، وهي مجالات تحظى أيضاً بأولوية لدى الحكومة النيجيرية وتأتي ضمن خططها الوطنية للتنمية بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين. 

كما تبادل الوزيران الآراء حول التحضيرات الجارية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها منتصف الشهر المقبل فى أديس أبابا، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق داخل التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشئون اليومية لسكان القطاع، وذلك تمهيدًا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها ومسئولياتها في قطاع غزة، مؤكداً أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، موضحاً أن ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق احتياجات الفلسطينيين فى القطاع.

واتفق الوزيران فى نهاية الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية اتساقاً مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

بدر عبد العاطي يوسف توجار وزير الخارجية نيجيريا القضايا الإقليمية

