وزير الخارجية يطالب بسرعة نشر قوة الاستقرار وتدفق المساعدات الإنسانية لغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يبحث هاتفيا مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.



وأكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة.



وشدد وزير الخارجية على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.



وأكد على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة، وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية.



وطالب وزير الخارجية بتوفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف.



