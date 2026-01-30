أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن اقترحت في المحادثات الأخيرة أن تمتنع موسكو وكييف عن استخدام القدرات بعيدة المدى.

وقال زيلينسكي في تصريحات له : لا يوجد اتفاق رسمي بين أوكرانيا وروسيا بشأن عدم استهداف منشآت الطاقة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: لم نتوصل إلى حل وسط مع روسيا بشأن قضية الأراضي الأوكرانية حتى الآن.

وختم زيلينسكي: مستعد لأي لقاء مع بوتين ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا وأدعوه إلى عقد قمة في كييف.

وفي وقت سابق ؛ أكد يوري أشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن باب الحوار مع الجانب الأوكراني مفتوح، مشيرا إلى "أن زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا أبدى استعدادا حقيقيا للحوار، مع ضمان روسيا تأمين سلامته وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء مباحثات جادة".

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن روسيا لم ترفض يوما إجراء اتصالات مباشرة بين الرئيسين، لكنها تشدد على أن أي لقاء على هذا المستوى يتطلب إعدادا دقيقا ومسبقا لضمان جدواه وتحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح أن مسألة اللقاء المحتمل بين بوتين وزيلينسكي كانت موضع نقاش متكرر خلال المحادثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الجهود المبذولة لدفع عملية التسوية السياسية.

وأكد أشاكوف، أن الموقف الروسي يرتكز على جدية الطرف الآخر ورغبته الفعلية في التوصل إلى نتائج ملموسة وتفاهمات تنهي الأزمة، وليس على لقاءات شكلية تفتقر إلى التحضير اللازم أو النوايا الصادقة.