إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

421 خدمة طبية في ثاني أيام قوافل الأندية الرياضية بكفر الشيخ.. صور

القوافل الطبية بنادي كفر الشيخ الرياضي
القوافل الطبية بنادي كفر الشيخ الرياضي
محمود زيدان

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ عن اختتام فعاليات اليوم الثاني لمبادرة القوافل الطبية التوعوية المصغرة بنادي كفر الشيخ الرياضي، مشيرة إلى أنها نجحت في تقديم 421 خدمة طبية وتوعوية مجانية للمواطنين.

 وتأتي هذه القوافل تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الخدمات الطبية خلال إجازة نصف العام.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 179 مواطناً من خلال عيادات الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. 

وتوزعت الحالات بواقع 87 حالة باطنة، و56 حالة أطفال، و36 حالة لمنتفعات تنظيم الأسرة، في إطار تفعيل الدور العلاجي للقوافل المصغرة وضمان وصول الخدمة الطبية المتكاملة لرواد الأندية والمناطق المحيطة بها.

وفي سياق متصل، قدمت فرق المبادرات الرئاسية 142 فحصاً طبياً متنوعاً، شملت 70 فحصاً للاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، و25 فحصاً لدعم صحة المرأة، و35 فحصاً ضمن مبادرة الكشف عن الأورام، بالإضافة إلى تقديم الرعاية لـ 10 حالات من كبار السن.

كفر الشيخ صحة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

