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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لسنة أولي سواقة.. عربية BYD سعرها 160 ألف جنيه

Byd F0 موديل 2013
Byd F0 موديل 2013

تميل باستمرار البنات السيارات صغيرة الحجم، خاصةً فئة الهاتشباك، التي يسهل قيادتها والتحكم فيها مع بداية تعلم القيادة، كما أن سوق المستعمل حالياً هو الملاذ الأخير بفضل أسعاره الأقل بكثير عن السيارات الجديدة، وهناك سيارة مناسبة للبنات بسعر 160 ألف جنيه.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة الأشهر فى مصر “أونلاين”، هناك عرض لسيارة “بي واي دي F0” مستعملة موديل 2013 للبيع مقابل سعر 160 ألف جنيه، وهي باللون الأحمر.

جاءت Byd F0 موديل 2013 بمحرك سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وتستهلك 4.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 Byd F0 موديل 2013

تتميز Byd F0 موديل 2013 بمقصورة رحبة توفر راحة لفرين بالغين فى المقدمة، و فرد أو طفلين فى المقعد الخلفي، بالإضافة لمكيف هواء، وزجاج كهربائي.

وفقاً للإعلان حصلت Byd F0 موديل 2013 على دهان خارجي، ولكن داخلياً بدون أى دهانات، بينما بلغ قراءات عداد السيارة 90 ألف كيلومتر.

 Byd F0 موديل 2013
Byd F0 موديل 2013 السيارات المستعملة سوق المستعمل byd Byd F0

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