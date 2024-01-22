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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات تيبو 2021 للبيع .. عداد 70 ألف كم فقط

فيات تيبو
فيات تيبو

اكتسبت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة داخل السوق المصري، وتعد من اشهر السيارات التي تحمل شعار العلامة الايطالية في مصر، نسبة إلى تصميمها المميز من فئة السيدان ووجود فئة الهاتشباك ايضا، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل فئة.

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وظهرت السيارة فيات تيبو 2021 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 70 الف كيلومترًا قابلة للزيادة، وتباع السيارة بحالة المستعمل، لكنها تحتفط بحالة الفبريكا من الدخل، مع تحديثات خارجية لبعض الاجزاء.

فيات تيبو 

وتضم السيارة فيات تيبو 2021 قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، مصابيح ضباب، مثبت سرعة، انذار، نظام ايموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية أمامية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات ESP.

فيات تيبو 

وزودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي "سنتر لوك"، مرايات جانبية كهربائية "ضم"، فرش قماشي، نظام التحكم الصوتي من عجلة القيادة، وراديو ومدخل AUX وUSB، مكبرات صوتية ونظام ترفيهي، بلوتوث.

فيات تيبو 

وتستخدم فيات تيبو 2021 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، متصل بمحرك 1600 CC، 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، و152 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، اضافة إلى استهلاك وقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كم، ومدة قدرها 11.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

فيات تيبو 

سعر السيارة فيات تيبو 2021 

تباع السيارة فيات تيبو موديل 2021، بعد أن ظهرت على الانترنت بسعر يبلغ 650 الف جنيه.

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