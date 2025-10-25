بعد تدخل جراحي.. إنقاذ أمل شاب في الحركة بمستشفى قويسنا المركزي

تمكن فريق قسم جراحة العظام بـ مستشفى قويسنا المركزي من إجراء تدخل جراحي دقيق لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا كان يعاني من قرح وتآكل وضمور في مفصل الركبة، مما تسبب له في صعوبة شديدة بالحركة، وذلك في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات الصحية بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك تحت قيادة الدكتور محمد رضا، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عتمان، وكيل المستشفى، استقبل قسم الطوارئ الحالة، حيث تم توقيع الفحوصات اللازمة التي أوضحت وجود تآكل وضمور بمفصل الركبة.

تم تجهيز المريض للعمليات، وأجرى الفريق الطبي عملية استئصال وترقيع لسطح المفصل مع زراعة غضروف للركبة، وخرج المريض من العمليات بحالة صحية مستقرة وهو الآن تحت الملاحظة بالقسم الداخلي.

الفريق الطبي المنفذ للعملية شمل الدكتور محمد سامي عدلي – أخصائي جراحة العظام، الدكتور عبد العزيز المصري – أخصائي التخدير.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما تحققه مستشفيات المحافظة من نجاحات متتالية في التدخلات الجراحية الدقيقة يأتي ثمرةً للمتابعة المستمرة ورفع كفاءة الفرق الطبية وتوفير سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين، وتشجيع المتميزين على تعاونهم المثمر.مؤكدًا أن صحة المواطن المنوفي تأتي في مقدمة أولويات العمل الصحي بالمحافظة.