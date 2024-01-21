أخبار السيارات| أعراض تلف ناقل الحركة الأوتوماتيك .. سعر ميتسوبيشي إكسباندر 2024 العائلية بمصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ناقل الحركة من أهم أجزاء السيارة ولك لأنه هو المسؤول عن نقل الحركة من محرك السيارة إلى وحدة الدفع، ويتكون ناقل الحركة من العديد من التروس، وذلك من أجل تغيير السرعات أثناء القيادة بشكل أوتوماتيك.

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، خصوصا أن هذه السيارات تم توافرها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 سيارة من إنتاج شركة ميتسوبيشي اليابانية، حيث يتوافر بالسوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات اليابانية التابعة لشركة ميتسوبيشي ، وذلك بفضل أقبال المواطنين علي شراء السيارات اليابانية لما يتوافر بها من مميزات حديثة، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

يطرح الصانع الصيني الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري، وذلك من اجل تلبية احتجاجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تحتوي علي جميع التكنولوجيات المتطورة ومن ضمن هذه السيارات جيتور X70 موديل 2024 ، وتنتمي X70 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ارتفاع السيارات الجديدة داخل سوق السيارات العالمي مازال مستمرة، ومع ذلك يتوافر العديد من طرازات السيارات الجديدة داخل سوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات ، وتتواجده تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومن ضمن تلك السيارات الإصدارة الكهربائية ، وتوافره جميع طرازات السيارات امامهم لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم .