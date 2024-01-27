أخبار السيارات.. أرخص عربة موديل 2021 .. أسعار كيا جراند سيراتو.. اركب رينو سانديرو 2017 أوتوماتيك.. سعر نيسان صني 2023 كسر زيرو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات العائلية، ومنها النسخة اليابانية ميتسوبيشي اكسابندر 2024، والتي تتمتع بتصميم خارجي كبير الحجم، يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى مجموعة من التجهيزات المقدمة بحسب الفئات المطروحة.

اكتسبت السيارة شيري تيجو 7 شعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث تعد من اشهر السيارات الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، والتي يتم تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات هم BASELINE وHIGHLINE، وبأسعار رسمية تبدأ من 990 الف جنيه.

تقدم شركة جاك الصينية، عددا كبيرا من السيارات داخل السوق المصري، تتنوع حسب التجهيزات والتصميمات، مثل السيدان، والرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة الكروس اوفر، ومنها النسخة جاك JS2 موديل 2024.

تنتمي السيارة رينو سانديرو إلى طرازات الهاتشباك الشهيرة، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة بين محبي تلك الفئة، حيث تتمتع بأبعاد هيكلية متقاربة، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة، وسعة تخزين خلفية مناسبة ايضا، إلى جانب القدرات الفنية والتجهيزات.

تعتبر كيا جراند سيراتو من أشهر سيارات السيدان التي قدمت بالسوق المصري، ظهرت للبيع الكترونيًا بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، حيث تباع تحت حالة كسر الزيرو، بالإضافة إلى انتمائها لموديلات 2022 وضمن فئة EX CAM.

تعتبر السيارة زوتي Z100 هي ارخص سيارة مقدمة بالسوق المصري، وذلك عن موديلات 2021، حيث تنتمي هذه النسخة إلى طرازات الهاتشباك، والتي يفضلها جمهور كبير من محبي عالم السيارات، بالاضافة إلى تمتع السيارة بعدد من التجيهزات.

ظهرت نيسان صني موديل 2023 للبيع بواسطة احدى الصفحات الالكترونية، وهي بحالة "كسر الزيرو"، حيث لمتقطع سوى 900 كيلومتر فقط، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انمائها إلى الفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا.

شهدت السيارة ام جي RX5 PLUS، زيادة سعرية جديدة خلال يناير الجاري، حيث قدرت بـ 60 الف جنيه، لتبدأ الفئة الأولى منها بسعر مليون و420 ألف جنيه، وتعتبر هذه النسخة من احدث اصدارات علامة MG في السوق المصري، عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.