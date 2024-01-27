سيارة عائلية يابانية بحالة الزيرو وبهذا السعر

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات العائلية، ومنها النسخة اليابانية ميتسوبيشي اكسابندر 2024، والتي تتمتع بتصميم خارجي كبير الحجم، يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى مجموعة من التجهيزات المقدمة بحسب الفئات المطروحة.

وظهرت السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر 2024 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، بواسطة إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات ابرزها، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مثبت سرعة، مرايات كهربائية جانبية ضم، زجاج خلفي مظلل.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى حساسات ركن، كاميرا، وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية، انذار، قفل مركزي، ريموت تحكم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر 1500 CC.

قوة إجمالية 104 حصان و141 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار"دفع أمامي".

سرعة قصوى 170 كيلومتر في الساعة.

مدة تسارع 13.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024

طول 4475 مم.

عرض 1750 مم.

ارتفاع 1700 مم.

طول قاعدة العجلات 2775 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية

سعر ميتسوبيشي اكسابندر 2024

ظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على احدى الصفحات المتخصصة في السيارات، بسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه، علمًا أن السعر الرسمي للسيارة يصل إلى مليون و280 الف جنيه.