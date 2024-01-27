عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة عائلية يابانية بحالة الزيرو وبهذا السعر

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر 2024

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات العائلية، ومنها النسخة اليابانية ميتسوبيشي اكسابندر 2024، والتي تتمتع بتصميم خارجي كبير الحجم، يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى مجموعة من التجهيزات المقدمة بحسب الفئات المطروحة.

أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف سعرها الآن

أرخص سيارة تقدمها رينو موديل 2024.. كم سعرها؟

أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" زيرو.. للبيع بهذا السعر

أرخص 5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر.. بالأسعار

وظهرت السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر 2024 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، بواسطة إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات ابرزها، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مثبت سرعة، مرايات كهربائية جانبية ضم، زجاج خلفي مظلل.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية 

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى حساسات ركن، كاميرا، وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية، انذار، قفل مركزي، ريموت تحكم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية 

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024

 

  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر 1500 CC.
  • قوة إجمالية 104 حصان و141 نيوتن متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار"دفع أمامي".
  • سرعة قصوى 170 كيلومتر في الساعة.
  • مدة تسارع 13.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية 

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024

 

  • طول 4475 مم.
  • عرض 1750 مم.
  • ارتفاع 1700 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2775 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.
ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية 

سعر ميتسوبيشي اكسابندر 2024 

 

ظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على احدى الصفحات المتخصصة في السيارات، بسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه، علمًا أن السعر الرسمي للسيارة يصل إلى مليون و280 الف جنيه.

اكسابندر ميتسوبيشي ميتسوبيشي اكسابندر 2024 سعر ميتسوبيشي اكسابندر 2024 عائلية ميتسوبيشي اكسابندر 2024 العائلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

موضوعات متعلقة

بالأسعار .. ما هي أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري ؟

هيونداي النترا CN7 كسر زيرو 2022 .. اعرف سعرها

بأرخص سعر .. سيارة أوتوماتيك موديل 2011

كيا بيكانتو 2005 فبريكا بالكامل أوتوماتيك بهذا السعر

أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر .. وصلت كام ؟

بـ110 آلاف جنيه.. اركب سيارة مستعملة موديل 2001

شيفروليه كابتيفا 2021 للبيع "أعلى فئة" بأفضل سعر

سوزوكي ديزاير 2022 "توب لاين" للبيع .. اعرف بكام

ترشيحاتنا

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو .. نزل التردد واتفرج مجانا

بعد رحيل كلوب| هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟.. ومفاجأة في فبراير

استدامة أزمة اللاجئين.. إسرائيل تشيد بقرار أمريكا وقف تمويل الأونروا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

وانت في البيت.. استخرج جواز سفر في أسرع وقت

كلما أصابك الضيق وتكالبت عليك الهموم إلزم هذا الدعاء.. ردده باستمرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ