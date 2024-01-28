اركب رينو ستيب واي 2019 "أعلى فئة أوتوماتيك" .. بأفضل سعر

تباع السيارة رينو ستيب واي على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 70 الف كيلومتر، ولكنها مازالت تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل، عدا بعض التحديثات الخارجية البسيطة، ومن ابرز ما يميز هذه النسخة هو انتمائها للفئة عالية التجهيزات.

وظهرت رينو ستيب واي للبيع بواسطة احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وتنتمي هذه السيارة إلى موديلات 2019، وتعد من اشهر سيارات الهاتشباك الرياضية التي قدمتها علامة رينو في مصر.

رينو ستيب واي

وتضم السيارة رينو ستيب واي موديل 2019 عدد من التجهيزات ومنها، 4 زجاج كهربائي، عدد 2 من الوسائد الهوائية للحماية، محدد سرعة، شاشة تووسط قمرة القيادة تعمل باللمس، تحكم عبر عجلة القيادة في عدد من الاوامر، حساسات ركن خلفية، كاميرا.

رينو ستيب واي

وتضم السيارة رينو ستيب واي التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بطارية جديدة بالاضافة إلى 4 اطارات بحالة الزيرو، مع اجراء كافة الصيانات الدورية، ووجود اضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية زودت باشارات ضوئية، وجنوط رياضية.

رينو ستيب واي

وتعمل السيارة رينو ستيب واي بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار، متصل بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 110 حصان، و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع مدة تقدر بـ 12.3 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/س، و7.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

رينو ستيب واي

سعر رينو ستيب واي موديل 2019

تباع السيارة رينو ستيب واي موديل 2019 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 700 الف جنيه.