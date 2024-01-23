أخبار السيارات| فولفو EX90 الـSUV الكهربائية تباع بهذا السعر.. تعرف على مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء قيادة السيارة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتعرض سائقي السيارات للإرهاق والتعب و النعاس أثناء القيادة، وبالتالي في هذه الحالة يمكن ان يحدث لسائقي السيارات العديد من الحوادث المرورية التي تنتج بسبب قلة التركيز وتشتت الانتباه نتيجة الإرهاق والتعب .

أعلنت شركة فولفو التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن طرازها فولفو EX90 الكهربائية الجديدة، وتنتمي فولفو EX90 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر EX90 بتصميم جديد ومميز .

يقدم الصانع الكوري عددا كبيرا من إصدارات السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

تقدم سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئتين ، وتوافره تيجو 7 في سوق السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالمياً ، وذلك يعود الي الأزمات الطاحنة التي يمر بها قطاع صناعة السيارات الجديدة ، بالإضافة الي زيادة الطلب عليها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات التي تناسب فئة الشباب ، ومن ضمن هذه السيارات دايو ماتيز موديل 1999، وتنتمي ماتيز لفئة السيارات الهاتشباك ، وتواجده داخل سوق السيارات المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .



