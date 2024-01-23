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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 عربات عائلية "زيرو" تبدأ من 359 ألف جنيه.. نيسان صني 2024 وشيفروليه أوبترا 2017 بهذا السعر.. مزاد جديد في هذا الموعد

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شيفروليه أوبترا 2017 "أوتوماتيك" فبريكا بأحسن سعر

ظهرت النسخة شيفروليه اوبترا موديل 2017، للبيع على الانرتنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، حيث قطعت السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 170 الف كيلومترًا.

 

نيسان صني 2024 أعلى فئة .. للبيع بهذا السعر

تباع السيارة نيسان صني N17 موديل 2024، على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن ظهرت للبيع عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، مع تميزها بحالة الفبريكا بالكامل، بالاضافة لانتمائها إلى الفئة عالية التجهيزات Super Saloon.

 

مزاد سيارات لـ جهات حكومية ينطلق في هذا الموعد .. تفاصيل

كشفت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية، عن مزاد جديد يضم عددا من السيارات المتنوعة وموتوسيكلات، تابعة إلى جهات  حكومية مختلفة، وعن موعد انطلاق هذا المزاد، سيكون في الرابع من فبراير 2024، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

 

5 سيارات عائلية "زيرو" فئة الـ 7 مقاعد .. تبدأ من 359 ألف جنيه

تتنوع السيارات المقدمة بالسوق المصري، بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تلقى اقبال كبير نسبة إلى المساحة الرحبة، باختلاف التجهيزات والعلامات التجارية.

 

سعر سوزوكي سياز 2024 في مصر

تقدم علامة سوزوكي اليابانية، عدد كبير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة سياز موديل 2024، التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم هذه النسخة في السوق المصري، عبر 3 فئات من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 810 ألف جنيه.

 

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" هاي لاين .. اعرف سعرها

قطعت إحدى سيارات هيونداي النترا HD، مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومترًا، بعد أن ظهرت للبيع بحالة كسر الزيرو، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وهي مازالت تحتفط بحالة الفبريكا، مع انتمائها لموديلات 2023.

 

سعر رينو داستر 2023 الرسمي في مصر .. صور

تنتمي السيارة رينو داستر إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها في السوق المصري تحت موديلات 2023، وعبر فئتين من التجهيزات الأولى VISION، والثانية SIGNATURE، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و110 آلاف جنيه.

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