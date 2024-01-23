أخبار السيارات| 5 عربات عائلية "زيرو" تبدأ من 359 ألف جنيه.. نيسان صني 2024 وشيفروليه أوبترا 2017 بهذا السعر.. مزاد جديد في هذا الموعد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت النسخة شيفروليه اوبترا موديل 2017، للبيع على الانرتنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، حيث قطعت السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 170 الف كيلومترًا.

تباع السيارة نيسان صني N17 موديل 2024، على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن ظهرت للبيع عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، مع تميزها بحالة الفبريكا بالكامل، بالاضافة لانتمائها إلى الفئة عالية التجهيزات Super Saloon.

كشفت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية، عن مزاد جديد يضم عددا من السيارات المتنوعة وموتوسيكلات، تابعة إلى جهات حكومية مختلفة، وعن موعد انطلاق هذا المزاد، سيكون في الرابع من فبراير 2024، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

تتنوع السيارات المقدمة بالسوق المصري، بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تلقى اقبال كبير نسبة إلى المساحة الرحبة، باختلاف التجهيزات والعلامات التجارية.

تقدم علامة سوزوكي اليابانية، عدد كبير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة سياز موديل 2024، التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم هذه النسخة في السوق المصري، عبر 3 فئات من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 810 ألف جنيه.

قطعت إحدى سيارات هيونداي النترا HD، مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومترًا، بعد أن ظهرت للبيع بحالة كسر الزيرو، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وهي مازالت تحتفط بحالة الفبريكا، مع انتمائها لموديلات 2023.

تنتمي السيارة رينو داستر إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها في السوق المصري تحت موديلات 2023، وعبر فئتين من التجهيزات الأولى VISION، والثانية SIGNATURE، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و110 آلاف جنيه.