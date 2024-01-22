عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات لـ جهات حكومية ينطلق في هذا الموعد .. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

كشفت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية، عن مزاد جديد يضم عددا من السيارات المتنوعة وموتوسيكلات، تابعة إلى جهات  حكومية مختلفة، وعن موعد انطلاق هذا المزاد، سيكون في الرابع من فبراير 2024، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" زيرو.. للبيع بهذا السعر

أرخص 5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر.. بالأسعار

أرخص سيارة عائلية من شيفروليه 7 راكب 2024 .. اعرف السعر

بعد أسعار يناير الجديدة.. أرخص سيارة رياضية «زيرو» من MG

ويتم حجز كراسة الشروط الخاصة بهذا المزاد، من مقر هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، الجيزة، ويبلغ سعر الكراسة نحو 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.

 

 مزاد سيارات لـ جهات حكومية 4 فبراير 2024

 

يضم مزاد رئاسة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومزاد رئاسة الجمهورية، كلا من السيارة رينو لوجان سيدان E2 موديل 2019، وفيات سينا 2002، والسيارة سوزوكي سويفت 1994، بالاضافة إلى السيارة  سوزوكي ميكروباص 7 راكب 2006.

ويحتوي مزاد وزارة الانتاج الحربي على  فيات سينا موديل 2001، ومرسيدس C260 ملاكي 1988، ويشمل مزاد دار الافتاء المصرية فسبا موديل 2007 وفسبا 150 موديل 2007، ويتضمن مزاد محافظة القاهرة حي السلام ومنطقة الشرابية الطبية وحي حدائق القبة شيفروليه بيك أب 1994 ونصر شاهين 1994.

ويتضمن مزاد الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة كلا من، فورد فنطاس 1986،  نصر 190 بدون فنطاس 1994، نصر لوري 1999، إيسوزو برج انارة 1995،  فيات قلاب 1988، 2 ميتسوبيشي قلاب 2003، و– 2 رينو حوادث انقاذ 1982، و2 إيسوزو قلاب 1995.

بالاضافة إلى فانتوم موديل 2001، و رينو رأس جرار 1995، و ايسوزو NKR55 قلاب 2003، إلى جانب  نصر نقل 1986، وميتسوبيشي كانتر 2002، ومرسيدس قلاب أتيجو 2013 – أفيكو قلاب 1997، ونيسان بيك أب 2000.

أما عن مزاد مزاد هيئة المجتمعات العمرانية، فيضم قلاب ماجيروس 1978، وجرار زراعي زيتور 1982، وونش تلسكوبي فانتوم 2003، بالاضافة إلى – سيارة نصر نظافة 1997 واخرى 1995، فانتوم فنطاس 2003، ونصر قلاب 1996 و1991، سيارة نقل فانتوم 2002، ونصر قلاب 1997.

ويضم مزاد معهد بحوث المحاصيل الحقلية جامعة القاهرة، شيفروليه بليزر 1980، وفولكس فاجن بيك أب دوبل كابينة 1994، وبيجو 504 استيشن 1973، أما عن مزاد مستشفيات جامعة القاهرة القصر العيني ومنطقة الموسكي الطبية بيجو 504 اسعاف 1989 وكيا دوبل كابينة 1995، بالاضافة إلى أفيكو دوبل كابينة 1999، وبيك أب داتسون 1979.

ويأتي مزاد سيارات الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، بعدد 3 ميني باص ميتسوبيشي اسعاف موديل 2002 – 3 اسعاف ميني باص ايسوزو 1992 و1990 و1988، ويتضمن مزاد وزارة التجارة والصناعة 2 جيب شيروكي 2003، و 2 نصر شاهين 2002 و2001، و 2 بيجو ملاكي 1999.

بالاضافة إلى  سوزوكي بيك أب 2005 ، وكيا اسبكترا 2003 ، والسيارة دايو نوبيرا 2002، ونصر دوجان 1995، وميتسوبيشي بيك أب 2007 و2003 و2002، إلى جانب ميني باص ايكولاين 2010، وميني باص شيفروليه 2007، وميني باص جي ام سي 2010، و 2 ميتسوبيشي دوبل كابينة 2006.

مزاد الخدمات الحكومية كراسة الشروط مزاد السيارات مزادات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

سعر سيتروين C5 اير كروس 2024 في مصر

أحدث سيارة بالسوق المصري في 2024 .. كم يبلغ سعرها ؟

هيونداي أكسنت RB موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

فيات تيبو 2021 للبيع .. عداد 70 ألف كم فقط

بعد زيادات يناير.. أحدث أسعار سيارات شيري في مصر

اركب سيارة هاتشباك بـ 160 ألف جنيه

اركب تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" زيرو.. للبيع بهذا السعر

ترشيحاتنا

اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

توفيقك يارب.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

أكسيوس تكشف مقترحا إسرائيليا لإطلاق سراح الرهائن ووقف القـ تال

أكسيوس تكشف عن مقترح إسرائيلي لإطلاق سرائح الرهائن ووقف الحرب

شاهد.. كريم فؤاد يكشف عن أصعب مباراة خلال مسيرته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ