مزاد سيارات لـ جهات حكومية ينطلق في هذا الموعد .. تفاصيل

كشفت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية، عن مزاد جديد يضم عددا من السيارات المتنوعة وموتوسيكلات، تابعة إلى جهات حكومية مختلفة، وعن موعد انطلاق هذا المزاد، سيكون في الرابع من فبراير 2024، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

ويتم حجز كراسة الشروط الخاصة بهذا المزاد، من مقر هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، الجيزة، ويبلغ سعر الكراسة نحو 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.

مزاد سيارات لـ جهات حكومية 4 فبراير 2024

يضم مزاد رئاسة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومزاد رئاسة الجمهورية، كلا من السيارة رينو لوجان سيدان E2 موديل 2019، وفيات سينا 2002، والسيارة سوزوكي سويفت 1994، بالاضافة إلى السيارة سوزوكي ميكروباص 7 راكب 2006.

ويحتوي مزاد وزارة الانتاج الحربي على فيات سينا موديل 2001، ومرسيدس C260 ملاكي 1988، ويشمل مزاد دار الافتاء المصرية فسبا موديل 2007 وفسبا 150 موديل 2007، ويتضمن مزاد محافظة القاهرة حي السلام ومنطقة الشرابية الطبية وحي حدائق القبة شيفروليه بيك أب 1994 ونصر شاهين 1994.

ويتضمن مزاد الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة كلا من، فورد فنطاس 1986، نصر 190 بدون فنطاس 1994، نصر لوري 1999، إيسوزو برج انارة 1995، فيات قلاب 1988، 2 ميتسوبيشي قلاب 2003، و– 2 رينو حوادث انقاذ 1982، و2 إيسوزو قلاب 1995.

بالاضافة إلى فانتوم موديل 2001، و رينو رأس جرار 1995، و ايسوزو NKR55 قلاب 2003، إلى جانب نصر نقل 1986، وميتسوبيشي كانتر 2002، ومرسيدس قلاب أتيجو 2013 – أفيكو قلاب 1997، ونيسان بيك أب 2000.

أما عن مزاد مزاد هيئة المجتمعات العمرانية، فيضم قلاب ماجيروس 1978، وجرار زراعي زيتور 1982، وونش تلسكوبي فانتوم 2003، بالاضافة إلى – سيارة نصر نظافة 1997 واخرى 1995، فانتوم فنطاس 2003، ونصر قلاب 1996 و1991، سيارة نقل فانتوم 2002، ونصر قلاب 1997.

ويضم مزاد معهد بحوث المحاصيل الحقلية جامعة القاهرة، شيفروليه بليزر 1980، وفولكس فاجن بيك أب دوبل كابينة 1994، وبيجو 504 استيشن 1973، أما عن مزاد مستشفيات جامعة القاهرة القصر العيني ومنطقة الموسكي الطبية بيجو 504 اسعاف 1989 وكيا دوبل كابينة 1995، بالاضافة إلى أفيكو دوبل كابينة 1999، وبيك أب داتسون 1979.

ويأتي مزاد سيارات الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، بعدد 3 ميني باص ميتسوبيشي اسعاف موديل 2002 – 3 اسعاف ميني باص ايسوزو 1992 و1990 و1988، ويتضمن مزاد وزارة التجارة والصناعة 2 جيب شيروكي 2003، و 2 نصر شاهين 2002 و2001، و 2 بيجو ملاكي 1999.

بالاضافة إلى سوزوكي بيك أب 2005 ، وكيا اسبكترا 2003 ، والسيارة دايو نوبيرا 2002، ونصر دوجان 1995، وميتسوبيشي بيك أب 2007 و2003 و2002، إلى جانب ميني باص ايكولاين 2010، وميني باص شيفروليه 2007، وميني باص جي ام سي 2010، و 2 ميتسوبيشي دوبل كابينة 2006.