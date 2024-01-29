السعر الجديد لأغلى سيارة من بايك بالسوق المصري .. وصلت كام ؟

تقدم شركة بايك الصينية، عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، جميعها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وفئة الكروس اوفر، وتعد النسخة X7 موديل 2024، هي النسخة الاغلى سعرًا وسط عائلة سيارات بايك المطروحة في مصر.

سعر السيارة بايك X7 موديل 2024

شهدت السيارة بايك X7 موديل 2024 زيادة سعرية قدرها 500 الف جنيه، حيث كانت تقدم بسعر رسمي سابق يبلغ مليون 750 الف جنيه، ولكن مع زيادة يناير الجديدة وصل سعر السيارة إلى 2 مليون جنيه و250 ألف جنيه.

بايك X7 موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق ابرز مواصفات السيارة بايك X7 موديل 2024 في مصر

وسائد هوائية تصل لـ 8 AIRBAGS.

12 حساس حركة و8 كاميرات.

تقنية الركن الذكي.

مثبت سرعة.

تحديد المسارات.

رصد النقاط العمياء.

متابعة ضغط الاطارات.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

التحكم في الجر والثبات.

بايك X7 موديل 2024

برنامج تجاوز المرتفعات والتحكم في خوض المنحدرات.

مكابح طوارئ.

انذار مانع للسرقة.

نظام ايموبليزر.

منبه لربط حزام الأمان.

فرامل يد الكترونية.

مقود حركة متعدد الوظائف يقوم بدعم الكثير من اوامر التحكم.

قفل مركزي.

بايك X7 موديل 2024

ريموت تحكم.

بصمة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

فتحة سقف بانوراما.

شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

بايك X7 موديل 2024