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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأغلى سيارة من بايك بالسوق المصري .. وصلت كام ؟

بايك X7 موديل 2024
بايك X7 موديل 2024

تقدم شركة بايك الصينية، عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، جميعها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وفئة الكروس اوفر، وتعد النسخة X7 موديل 2024، هي النسخة الاغلى سعرًا وسط عائلة سيارات بايك المطروحة في مصر.

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سعر السيارة بايك X7 موديل 2024 

 

شهدت السيارة بايك X7 موديل 2024 زيادة سعرية قدرها 500 الف جنيه، حيث كانت تقدم بسعر رسمي سابق يبلغ مليون 750 الف جنيه، ولكن مع زيادة يناير الجديدة وصل سعر السيارة إلى 2 مليون جنيه و250 ألف جنيه.

بايك X7 موديل 2024 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق ابرز مواصفات السيارة بايك X7 موديل 2024 في مصر 

 

  • وسائد هوائية تصل لـ 8 AIRBAGS.
  • 12 حساس حركة و8 كاميرات.
  • تقنية الركن الذكي.
  • مثبت سرعة.
  • تحديد المسارات.
  • رصد النقاط العمياء.
  • متابعة ضغط الاطارات.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • التحكم في الجر والثبات.
بايك X7 موديل 2024 
  • برنامج تجاوز المرتفعات والتحكم في خوض المنحدرات.
  • مكابح طوارئ.
  • انذار مانع للسرقة.
  • نظام ايموبليزر.
  • منبه لربط حزام الأمان.
  • فرامل يد الكترونية.
  • مقود حركة متعدد الوظائف يقوم بدعم الكثير من اوامر التحكم.
  • قفل مركزي.
بايك X7 موديل 2024 
  • ريموت تحكم.
  • بصمة.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.
بايك X7 موديل 2024 
  • قوة إجمالية للمحرك 188 حصانا.
  • عزم الدوران 275 نيوتن متر.
  • 4 سلندر سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
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