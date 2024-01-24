أخبار السيارات| أسباب احتراق زيت المحرك بسرعة.. كيف يمكن التعرف على تلف سير المجموعة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

زيت محرك السيارة يعمل على تقليل الاحتكاك بين أجزاء المحرك، ومنعها من التآكل، ومع الحفاظ على المحرك من العديد من الشوائب، حيث يعد تغيير زيت محرك السيارة بانتظام أمر ضروري للحفاظ على تشغيل محرك السيارة بحالة جيدة وبدون أعطال .

سير المجموعة بالسيارات يصنع من المطاط ، ويعمل علي ارسال الطاقة من المحرك إلى مضخة طلمبة المياه ومضخة الباور وكمبريسور التكييف ودينامو السيارة .

يعرض الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المختلفة سواء كانت السيدان أو الـ SUV او هاتشباك، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بأزمات كيرة منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

سوق السيارات المصري يمتلئ بالعديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها سواء كانت هاتشباك أو سيدان أو SUV، وذلك لإتاحة جميع طرازات السيارات امام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم ، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب العديد من الأزمات العالمية الطاحنة التي تضرب قطاع صناعة السيارات العالمي .

شهدت جميع إصدارات السيارات الجديدة ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار خلال عام 2024 ، وتعود تلك الزيادات إلي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان من منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي شهدت أسعارها أول زيادة خلال العام الجاري فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 ، وتظهر فوكاس بفئتين من السيارات منها السيدان والهاتشباك .