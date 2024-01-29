أخبار السيارات| علامات تدل على تلف قواطيش البطارية.. وأسعار مرسيدس C 180 خلال عام 2024 الجاري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

البطارية من أهم الأجزاء الكهربائية بالسيارات ، وذلك لان السيارة تعتمد علي البطارية في عملية التشغيل والحركة، وتعمل البطارية علي إمداد جميع الأجزاء الكهربائية في السيارة بالطاقة اللازمة للعمل.

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن الجيل الثالث من سيارة بيجو 3008 ، وتنتمي 3008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتم أطلاقها لتنافس سيارات جديدة مثل فولكس فاجن ID.4، ورينو Megane E-Tech، وتقدم السيارة الجديدة من بيجو بطول 4.53 متر.

أعلنت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد الذى أطلق عليه اسم بي واي دي أتو2 الكهربائية ، وتم أطلاق بي واي دي أتو2 لتنافس جيب أفنجر .

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة المعروضة للبيع ، وتواجده تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل مبالغ فيه ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع التي تم توافرها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي مرور قطاع صناعة السيارات الجديدة بالعديد من الأزمات ، وكان من ضمنها عدم توافر أجزاء السيارات الجديدة التي تدخل في الصناعة.