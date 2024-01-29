عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| علامات تدل على تلف قواطيش البطارية.. وأسعار مرسيدس C 180 خلال عام 2024 الجاري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

البطارية من أهم الأجزاء الكهربائية بالسيارات ، وذلك لان السيارة تعتمد علي البطارية في عملية التشغيل والحركة، وتعمل البطارية علي إمداد جميع الأجزاء الكهربائية في السيارة بالطاقة اللازمة للعمل.

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن الجيل الثالث من سيارة بيجو  3008 ، وتنتمي 3008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتم أطلاقها لتنافس سيارات جديدة مثل  فولكس فاجن ID.4، ورينو Megane E-Tech، وتقدم السيارة الجديدة من بيجو بطول 4.53 متر.

أعلنت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد الذى أطلق عليه اسم بي واي دي أتو2 الكهربائية ، وتم أطلاق بي واي دي أتو2 لتنافس جيب أفنجر .

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة المعروضة للبيع ، وتواجده تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل مبالغ فيه ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع التي تم توافرها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي مرور قطاع صناعة السيارات الجديدة بالعديد من الأزمات ، وكان من ضمنها عدم توافر أجزاء السيارات الجديدة التي تدخل في الصناعة.

قواطيش قواطيش بطارية السيارة بيجو E-3008 العائلية بيجو E-3008 العائلية الجديدة بي واي دي أتو 2 الـSUV مرسيدس C 180 فورد إسكورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| اركب رينو ستيب واي 2019 بأفضل سعر..هافال H6 "كسر زيرو" اعرف بكام..سعر هيونداي النترا HD 2024 ..وأسعار نيسان قشقاي الجديدة

أخبار السيارات | مقارنة بين جاك J7 وMG6 موديل 2024 في مصر.. أرخص تويوتا أوتوماتيك جديدة خلال العام الجاري

أخبار السيارات.. أرخص عربة موديل 2021 .. أسعار كيا جراند سيراتو.. اركب رينو سانديرو 2017 أوتوماتيك.. سعر نيسان صني 2023 كسر زيرو

أخبار السيارات.. أرخص سيارة 7 راكب في مصر ..أسعار نيسان صني 2024.. أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل

أخبار السيارات| سعر أرخص عربة تقدمها رينو 2024.. اركب كيا أوتوماتيك بهذا الثمن

أخبار السيارات| أسباب احتراق زيت المحرك بسرعة.. كيف يمكن التعرف على تلف سير المجموعة

أخبار السيارات| فولفو EX90 الـSUV الكهربائية تباع بهذا السعر.. تعرف على مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء قيادة السيارة

أخبار السيارات| 5 عربات عائلية "زيرو" تبدأ من 359 ألف جنيه.. نيسان صني 2024 وشيفروليه أوبترا 2017 بهذا السعر.. مزاد جديد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

ملايين الجنيهات.. الداخلية توجه ضربة موجعة لـ عصابات ومافيا الذهب | صور

مسؤولة بالإعلام الكويتية: مصر عاصمة الثقافة ونسعد بمشاركتنا في معرض الكتاب

إعلان جدول ظهور نتائج جميع صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالجيزة

تطور خطير.. حزب الله يعلن قصف 10 مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

الغضب يتصاعد| ملايين فيتوريا تثير أزمة.. تفاصيل التعاقد كارثية والبرلمان يتدخل

تحت الألف جنيه.. أحدث Smart Watch أشيك من Apple Watch


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فستان قصير.. جنات تثير الجدل في آخر ظهور لها بالسوشيال ميديا

فيديو

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ