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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفورمولا إي تتصدر تصنيفات الاستدامة العالمية

الفورمولا إي تتصدر
الفورمولا إي تتصدر تصنيفات الاستدامة العالمية

حافظت الفورمولا إي على مكانتها الرائدة عالمياً في الاستدامة في مجالات الرياضة، حيث تصدرت من جديد كلاً من المؤشر العالمي للاستدامة في الرياضة، ومؤشر البطولات المستدامة، ومؤشر رياضات السيارات المستدامة.

كأول بطولة عالمية لرياضات السيارات الكهربائية، وتحقق الصدارة في كل من المؤشر العالمي للاستدامة في الرياضة، ومؤشر البطولات المستدامة، ومؤشر رياضات السيارات المستدامة.

وتعزز التقييمات المستقلة مكانة الفورمولا إي كرائدة للاستدامة في عالم الرياضة
الفورمولا إي تحتفل بعشرة مواسم تتسم بالحياد المناخي منذ انطلاقها، لتكون البطولة الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة العالمية 
يذكر أن المؤشر العالمي للاستدامة في الرياضة هو منظمة مستقلة تعنى بتصنيف 

الاستدامة، اختار الفورمولا إي في صدارة أربعة من خمس فئات للجوائز التي تمنح للأداء المستدام ضمن مجموعة واسعة من نخبة المنظمات الرياضية في العالم.

وقد نشر المؤشر تقريره السنوي هذا الأسبوع، متضمناً تحليلاً شاملاً لما مجموعه 55 منظمة من أبرز المنظمات المؤثرة في القطاع الرياضي، ومنها نادي برشلونة لكرة القدم، ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم، ونادي ريال مدريد، والدوري الإنكليزي الممتاز، والفورمولا 1، والدوري الوطني لكرة السلة، وبطولات المصارعة العالمية، ونادي شيكاغو بولز، وبوسطن سلتيكس، ونيويورك يانكيز، ولوس أنجلس ليكرز، وبطولات UFC.

جاء تقييم المؤشر العالمي للاستدامة في الرياضة بناءً على مشاركة حوالي 500 منظمة حول العالم، تمت دعوتها للمشاركة في التقييم الأولي وتشمل رياضات متنوعة منها رياضات السيارات، وكرة القدم، والتنس، وكرة القدم الأمريكية، والبيسبول، وكرة السلة، وهوكي الجليد، وكرة اليد.

لتمثل أعلى مستويات الأنشطة المؤسسية والبيئية والاجتماعية والحوكمة في الرياضات الاحترافية.

وحصلت الفورمولا إي على لقب أفضل أداء كليّ للعام 2023 (بالمشاركة مع نادي بروسيا دورتموند) وذلك للعام الثاني على التوالي، وحصلت على أعلى تصنيف في فئة أفضل أداء مؤسسي، وأفضل أداء اجتماعي، وأفضل أداء للحوكمة.

كما حققت الفورمولا إي نجاحًا آخر في النسخة الثالثة من مؤشر البطولات المستدامة، إذ تم اختيارها رياضة السيارات الأكثر استدامة عالميًا للعام الثالث على التوالي.

يذكر أن مؤشر البطولات المستدامة مبادرة تديرها شركة Enovation الاستشارية بدعم من كلية لندن الجامعية، وتعمل على تقييم الأداء المستدام في 106 بطولات لرياضة السيارات. تجري التقييمات وفقًا لستة معايير أساسية للاستدامة، وهي الاعتمادات، والشهادات، والمعايير البيئية، والمعايير الاجتماعية، والشراكات والانخراط المجتمعي، ومقاربة الاستدامة.

وتمكنت بطولة إيه بي بي العالمية للفورمولا إي من التفوق على منافسيها بنتيجة كبيرة، لتحصل على أربعة كؤوس وتحقق صدارة المؤشر، متجاوزة البطولة العالمية للفورمولا 1.

جوليا باليه نائب الرئيس للاستدامة لدى الفورمولا إي

قالت جوليا باليه، نائب الرئيس للاستدامة لدى الفورمولا إي: "إننا فخورون بقدرتنا على مواصلة الارتقاء بمعايير الاستدامة في الرياضة على الصعيد العالمي، فالاستدامة تمثل جوهر هذه البطولة منذ انطلاقها ونحن عازمون على ترسيخ التزامنا وقدراتنا عامًا بعد عام."  

وأضافت: "يؤكد تحقيق الصدارة من جديد إمكانية الدمج بين الترفيه والاستدامة دون التنازل عن أي منهما. ونحثّ صناعة الرياضة على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على معايير الاستدامة الرفيعة واستخدام تأثيرها لإشراك المشجعين في مهمتنا الجماعية لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق التقدم الاجتماعي بما يتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي."

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