أخبار السيارات| أرخص سيارة "زيرو" في مصر.. كيا سبورتاج 2017 "هاي لاين" بأفضل سعر.. سيارات عائلية تبدأ من 288 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2017، للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 100 الف كيلومترًا، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة لانتمائها للفئة كاملة التجهيزات.

مازالت السيارة BYD F3 تتصدر قائمة أرخص السيارات المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، وضمن موديلات 2024، وتقدم هذه النسخة الاقتصادية عبر فئتين من التجهيزات الأولى تعتمد على ناقل سرعات مانيوال، بينما تأتي الفئة الثانية بناقل أوتوماتيكي الحركة.

تتنوع السيارات المطروحة في السوق المصري، باختلاف العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، وبلد المنشأ، بالاضافة إلى تنوع التصميمات بين السيدان، والهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وكروس اوفر، أو من فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

قدمت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددا كبيرا من الطرازات داخل السوق المحلي، ومنها النسخة سولاريس التي اشتهرت بجانب طراز RB، حيث لم تختلف بنسبة كبيرة عنها، ولكن الثانية مازالت تقدم بشكل مستمل حتى موديلات 2024.

حققت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة بالشارع المصري منذ طرحها، وتواصل السيارة من تعزيز تواجدها محليًا، بعد طرح موديلات 2024 في مصر، والتي يتم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات الاولى BASE والثانية HIGH LINE، مع سعر رسمي يبدأ من مليون 150 ألف جنيه.

تقدم شركة جيب عملاقة تصنيع السيارات الأمريكية، باقة من الطرازات القوية سواء عالميًا أومحليًا، ومنها النسخة الشهيرة جراند شيروكي، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة في عالم السيارات، نسبة إلى تصميمها الرياضي من فئة الـ SUV، إلى جانب تجهيزاتها الفنية، وقدرات الدفع الرباعي.

تعتبر السيارة جيتور X70 هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية الصينية داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، من عائلة الـ SUV الشهيرة، حيث يتم طرحها في مصر رسميًا عبر فئتين من التجهيزات وهم COMFORT وLUXURY.