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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فيات X500 موديل 2024 في مصر .. وصلت كام؟

فيات X500 موديل 2024
فيات X500 موديل 2024

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الايطالية "فيات"، مجموعة من السيارات المتنوعة، ومنها النسخة الرياضية X500 موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر، مع طرحها عبر فئة CROSS لموديلات 2024.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي للسيارة فيات X500 موديل 2024 في السوق المصري، واهم المواصفات الفنية.

فيات X500 موديل 2024 

قياسات وابعاد فيات X500 موديل 2024

 

  • حجم مساحة التخزين الخلفية 350 لتر.
  • طول السيارة الكلي 4269 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1796 مم.
  • ارتفاع السيارة الكلي 1608 مم.
  • الخلوص الارضي 160 مم.
فيات X500 موديل 2024 

مواصفات السيارة فيات X500 موديل 2024 

 

  • تعتمد فيات X500 موديل 2024 على محرك بقوة 140 حصانا، سعة 1400 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، مع 230 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • زودت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.
فيات X500 موديل 2024 
  • تستخدم فيات X500 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
  • تستغرق السيارة 12.3 ثانية فقط للوصول من النقطة 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
  • يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة.
فيات X500 موديل 2024 

السعر الرسمي للسيارة فيات X500 موديل 2024 في مصر 

 

تقدم السيارة فيات X500 موديل 2024 في مصر بسعر رسمي يبلغ مليون 600 الف جنيه.

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